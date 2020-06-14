Balıkesir Üniversitesi bünyesinde sözleşmeli olarak çalışmak üzere 93 sözleşmeli personel alınacak. 93 personelin 15 ayrı pozisyonda çalıştırılacağı açıklandı. Tüm alımlarda KPSS B grubu puan şartı aranacak.

Başvurular 12 Haziran 2020 tarihinde başladı ve ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde başvurulması gerekiyor. Başvurular Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Çağış Yerleşkesi BALIKESİR adresine posta yolu ile yapılacak. Süresi içerisinde yapılmayan yada eksik belge ile yapılan başvurular ile faks veya internet üzerinden yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır.

Personel alımı ilanının genel ve özel şartları ise ilan detayında belirtildi.