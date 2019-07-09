Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü bugün bir ilan geçti. İlanda "Üniversitemiz akademik birimlerine 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır." denildi.

Peki, Balıkesir Üniversitesi öğretim üyesi başvuru şartları nelerdir?

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