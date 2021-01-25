Türkiye Balıkesir'de ahşap köprü çöktü: 1 kişi hayatını kaybetti

Balıkesir'de ahşap köprü çöktü: 1 kişi hayatını kaybetti

Türkiye

Balıkesir'de ahşap köprü çöktü: 1 kişi hayatını kaybetti

Balıkesir'in Havran ilçesinde ahşap köprünün çökmesi sonucu dereye düşen 2 kişiden biri olan Nuran Gezer hayatını kaybetti.

25 Ocak 2021, Pazartesi 17:05 Son Güncelleme:
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Balıkesir'in Havran ilçesine bağlı kırsal Tarlabaşı Mahallesi'nde, üzerinde bulundukları ahşap köprünün çökmesi sonucu dereye düşen iki kişiden biri hayatını kaybetti.

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Evlerinden çıkarak mahallenin merkezine doğru yürüyen Nuran (58) ve eşi Faruk Gezer'in geçtiği sırada Tarlabaşı Deresi'nin üzerindeki ahşap köprü çöktü. Dereye düşen bu kişilerden Nuran Gezer, suda yaklaşık 1 kilometre sürüklendi. Eşi ise kendi imkanlarıyla kıyıya çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu bulunan Nuran Gezer'in cansız bedeni, Havran Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Faruk Gezer'in ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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