Balıkesir'de bir mahalle karantinaya alındı
Balıkesir'de bir mahalle artan corona virüs vakaları sebebiyle karantinaya alındı.
05 Şubat 2021, Cuma 11:49 Son Güncelleme:
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Balıkesir'in Savaştepe ilçesine bağlı kırsal Yunakdere Mahallesi, corona virüs vakalarında artış yaşanması üzerine karantinaya alındı.
Savaştepe ilçesinin kırsal Yunaklar Mahallesi, corona virüs vakaları ve temaslı kişilerin artması üzerine Savaştepe İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararıyla karantinaya alındı. Jandarma ekipleri, kurdukları barikat ile mahalleye giriş ve çıkışları kapattı. Mahalledeki karantinanın 10 gün süreceği bildirildi.
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