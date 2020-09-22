Vali Hasan Şıldak Başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun toplantısında kamu kurum ve kuruluşlarına girişlerle ilgili kararlar alındı. Kurul toplantısında kamu kurum ve kuruluşlarına girişlerde vatandaşların HES kodu sorgulaması yapılmasına karar verilirken, sorgulamada Covid-19 tanılı veya temaslı kişilerin tespit edilmesi durumunda yapılması gerekenler belirtildi. HES kodu bulunmayan vatandaşlara kodu alabilmek için her türlü yardımda bulunulması gerektiği ifade edilen kurul toplantısında alınan kararlar şu şekilde belirlendi:

Oy birliği ile karar verildi

“İlimizde Covid-19 pandemisi ile mücadele amacıyla uygulanan tedbirlerden beklenen sonuçların alınmasına katkı sağlamak, içinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin gerektirdiği tedbirleri güçlendirmek, kamu hizmetlerinin gereken güvenli ortam içerisinde devamlılığını ve izolasyon kuralı ihlali yapan kişilerin tespitini sağlamak amacıyla tüm kamu kurumlarına hizmet almak üzere veya ziyaret amacıyla başvuran vatandaşlarımıza, kurumlarımızca HES (Hayat Eve Sığar) kodu sorgulaması yapılmasına, yapılan sorgulamada Covid-19 tanılı ve ya temaslı kişilerin tespit edilmesi halinde kurumlara girişine izin verilmeyerek sağlık kuruluşları ve kolluk birimlerine bildirim yapılmasına, kolluk ve sağlık kuruluşlarınca kendilerine yapılan bildirim üzerine ivedilikle ve gerekli tedbirler alınarak bu kişilerin ilimizde izolasyon ihlali yapan kişilerin tutulduğu Hasan Basri Çantay Yüksek Öğrenim Yurduna sevk edilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir. Ayrıca; Kamu kurumlarımızca HES kodu olmayan vatandaşlarımıza HES kodu almaları için gerekli yardım ve desteğin sağlanmasına, HES kodu sorgulaması için bütün kurumlarca gerekli tedbirlerin alınmasına ve 23.09.2020 tarihinden itibaren uygulamaya başlanmasına, Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.”

BALIKESİR (İHA)







