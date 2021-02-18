Balıkesir'de toplu ulaşıma HES kodu zorunluluğu
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Balıkesir'de toplu taşıma araçlarında HES kodu zorunluluğu getirildi.
18 Şubat 2021, Perşembe 16:31 Son Güncelleme:
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından koronavirüsün yayılımını engellemek için toplu taşıma araçlarında HES kodu uygulaması getirildi. Vatandaşların, otobüsleri kullanabilmeleri için HES kodu uygulamasını 15 Mart tarihine kadar 'Balkart'lara tanımlamaları istendi.
HES kodu tanımlama işlemlerinin Akıllı Balkart ve dolum bayilerinden yapılabileceği bildirildi.
DHA
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