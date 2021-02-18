Türkiye Balıkesir'de toplu ulaşıma HES kodu zorunluluğu

Balıkesir'de toplu ulaşıma HES kodu zorunluluğu

Türkiye

Balıkesir'de toplu ulaşıma HES kodu zorunluluğu

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Balıkesir'de toplu taşıma araçlarında HES kodu zorunluluğu getirildi.

18 Şubat 2021, Perşembe 16:31 Son Güncelleme:
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından koronavirüsün yayılımını engellemek için toplu taşıma araçlarında HES kodu uygulaması getirildi. Vatandaşların, otobüsleri kullanabilmeleri için HES kodu uygulamasını 15 Mart tarihine kadar 'Balkart'lara tanımlamaları istendi.

HES kodu tanımlama işlemlerinin Akıllı Balkart ve dolum bayilerinden yapılabileceği bildirildi.

DHA


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