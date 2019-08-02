Balıkesir'de yolcu otobüsü yandı: Biri çocuk 5 kişi hayatını kaybetti
Balıkesir'e 30 kilometre uzaklıkta bulunan Gökçeyazı Mahallesinde yolcu otobüsünde yangın çıktı. Yangında biri çocuk 5 kişi hayatını kaybetti
Balıkesir'in Gökçeyazı kırsalında yolcu otobüsünde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Otobüsün içinde insanların olduğu bilgisi verildi. Otobüs yangınına, polis ekipleri, 112 ambulansları ve Balıkesir Büyükşehir Belediye itfaiye ekipleri müdahale etti.
1'İ ÇOCUK 5 KİŞİ ÖLDÜ
Yangında biri çocuk 5 kişi hayatını kaybetti.