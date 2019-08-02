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Balıkesir'de yolcu otobüsü yandı: Biri çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

Balıkesir'e 30 kilometre uzaklıkta bulunan Gökçeyazı Mahallesinde yolcu otobüsünde yangın çıktı. Yangında biri çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

02 Ağustos 2019, Cuma 14:44 Son Güncelleme:
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Balıkesir'de yolcu otobüsü yandı: Biri çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

Balıkesir'in Gökçeyazı kırsalında yolcu otobüsünde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Otobüsün içinde insanların olduğu bilgisi verildi. Otobüs yangınına, polis ekipleri, 112 ambulansları ve Balıkesir Büyükşehir Belediye itfaiye ekipleri müdahale etti.

1'İ ÇOCUK 5 KİŞİ ÖLDÜ

Yangında biri çocuk 5 kişi hayatını kaybetti.

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