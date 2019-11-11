Şifa deposu olarak bilinen balkabağıyla birbirinden eşsiz lezzetler yakalamak mümkün. Balkabağıyla yapabileceğiniz balkabağı tatlısı, muhallebili balkabağı pastası, fırında balkabaklı yağsız unsuz mücver, balkabaklı sinkonta tarifi ve balkabağı çorbası tariflerine bir bakalım.

Bal kabağı tatlısı

Malzemeler

2 kg balkabağı

1,5 su bardağı toz şeker (kabağın cinsine göre artabilir)

1 su bardağı dövülmüş ceviz

Yapılışı

Kabak ince ince dilimlenir ve sonra soyulup çekirdekleri çıkartılır. Yıkandıktan sonra 2 - 3 parmak genişliğinde doğranır. Büyük ve yayvan bir tencereye aralarına şeker serperek kabaklar kat kat dizilir. 5 - 6 saat veya bir gece şekere yatırılmış şekilde bekletilir ve sonrasında kısık ateşte kendini salmış suyuyla kabaklar yumuşayıncaya kadar pişirin. Şerbetinin koyulaşması için pişirme işlemi sırasında kapağını açık tutun. Soğuduktan sonra dövülmüş ceviz ile servis edebilirsiniz.

Aynı yöntemle fırında pişirebilirsiniz.

Pekmezli kabak tatlısı tarifi

Malzemeler

- 5-6 dilim balkabağı

- 1 bardak su

- Yarım su bardağı pekmez

Yapılışı

Derin ve ısıya dayanıklı fırın tepsisine yağlı kağıdı serin. Sonra dilimlenmiş birbirine değmeyecek şekilde dizin. Üzerine suyu ilave edin. Önceden ısıtılmış fırında 200 derecede 20 dakika pişirin, ardından kabakların diğer yüzeyini çevirin. 20 dakika daha pişirdikten sonra fırından alıp üzerine pekmez ilave edin.

Muhallebili balkabağı pastası

Malzemeler

- 1kg bal kabağı

- 1 su bardağı şeker

Muhallebisi için

- 1 lt süt

- 5 yemek kaşığı un

- 1 su bardağı toz şeker

- 1 yemek kaşığı tereyağ

- 1 paket vanilya

Tabanı için

- 2 paket burçak bisküvi

- 2 yemek kaşığı oda sıcaklığında tereyağı

Yapılışı

1 kg kabağı 1 su bardağı şekere bir gece öncesinden yatırın. Sabah kısık ateşte yumuşayana kadar pişirip blendırdan geçirin. Başka bir yerde muhallebiyi hazırlayın. Tereyağı ve vanilya haricindeki malzemeleri tencereye alın kaynayıncaya kadar pişirin. Kaynadıktan 2 dakika sonra ocaktan alın ve tereyağ ile vanilyayı ilave edin. Başka bir yerde de alt tabanını hazırlayın. ' paket burçak bisküvi ve 2 yemek kaşığı oda sıcaklığına tereyağını yoğurup pastayı koyacağınız kalıbın tabanını döşeyin. Hazırladınız muhallebiyi sıcakken bisküvili tabanın üzerine dökün ve bir yerde soğumaya bırakın. İyice soğuduğuna emin olduktan sonra balkabağı püresini üzerine alın ve güzelce yayın. Fındık, ceviz ve tarçınla süsleyebilirsiniz. Bir gece kalıptan çıkartmadan dolapta beklerse sonuç daha iyi olur.

Fırında balkabaklı yağsız unsuz mücver

Malzemeler

- 400 gr rendelenmiş balkabağı

- 1/3 kıyılmış dereotu

- 2 yemek kaşığı beyaz peynir

- 1 tatlı kaşığı rendelenmiş muskat

- 1 çay kaşığı tuz

- 1 çay kaşığı pulbiber

- 1 çay kaşığı karabiber

- 2 yumurta

Yapılışı

Malzemeler sırayla bir kapta karıştılırıp, tepsiye dökülür. 180 derece fırında 30 dakika pişirilir.

Balkabağı çorbası tarifi

Malzemeler

- 2 su bardağı balkabağı püresi

- 2 su bardağı süt

- 2 adet küçük kuru soğan

- 2 çorba kaşığı zeytinyağı

- 1 çay kaşığı karabiber

- 1 çay kaşığı tuz

Yapılışı

Küçük küçük kesilmiş soğanları zeytinyağı ile soteleyin. Daha önce haşlayarak püre haline getirdiğiniz püreye, tuz ve karabiberi ilave edin. 2 su bardağı sütü karışıma yavaş yavaş ilave ederek kısık ateşte karıştırarak pişirin. Kaynadıktan 5-10 dakika sonra ocağı kapatabilirsiniz.

Balkabaklı sinkonta tarifi ( 4 kişilik)

Malzemeler

- 750 gram balkabağı (kabukları soyulmuş ve ince dilimlenmiş)

- 5 - 6 yemek kaşığı zeytinyağı

- 2 adet kapya biber (julyen doğranmış)

- 1 dolu yemek kaşığı biber salçası

- 1 tatlı kaşığı domates salçası

- 4 diş sarımsak (soyulup dilimlenmiş)

- 2 çay kaşığı toz tatlı biber

- Tuz ( salça tuzluysa tuz koymayın)

- Karabiber

- bir tutam taze rendelenmiş muskat

- 1/4 çay kaşığı zerdeçal

- 3 adet orta boy soğan (halka halka doğranmış)

- 1/2 çay bardağı kaynar su

Üstündeki sos için

- 1 kase süzme yoğurt

- 3 - 4 yemek kaşığı zeytinyağı

- 1 tatlı kaşığı toz tatlı biber

Yapılışı

Fırını 200 dereceye ayarlayın.

Soğan dışında bütün malzemeleri yağlı kağıt serdiğimiz tepsiye koyup iyice harmanlayıp tepsiye yayın.Üzerine soğanları yayın. Suyu tepsinin kenarlarına ve ortasına bölüştürerek dökün. Fırına verin ve soğanlar uçlarından kararmaya başlayıp, Balkabağı çatal batırdığınız da yumuşacık olana dek pişirin. Pişirme süreniz balkabağı cinsine ve doğranma kalınlığına göre değişecektir. Ortalama 20 - 30 dk da pişecektir. Ilınınca bir sunum tabağına alın. Yoğurdu çırpma teli ile çırpıp ortasına kısmına dökün. Yağı, toz biberle ocakta 1 dakika kadar ısıtıp üzerine gezdirin ve hemen servis edin.