Balkan Şampiyonası’nın Alternatif Bank sponsorluğunda koşulan Usta Biniciler Ferdi Balkan Şampiyonu Türkiye’den Hasan Şentürk oldu.

Yıldız Biniciler Ferdi Balkan Şampiyonu ve günün birincisi Kelibia Z isimli atıyla Burak Alparslan olurken, Genç Biniciler Ferdi Balkan Şampiyonu ikincisi aynı zamanda Grand Prix günün birincisi License isimli atıyla Taha Yedikardeş oldu.

Bulgaristan, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Romanya, Sırbistan, Türkiye ve Yunanistan’ın Milli takımlarının katılımıyla dünyanın önemli 145 sporcu ve 147 at yarıştı. Koru Sigorta, Qatar Airways, Alternatif Bank ve DS Automobiles Türkiye sponsorluğunda düzenlenen yarışmaların destekçileri ise Alba Prestige, Atik, Işık Peyzaj, Radyo D ve Vansan. Bu önemli yarışmaların Medya Sponsorluğunu ise her yarışmada olduğu gibi Demirören Medya üstlendi.

Binicilikte seyir zevki en yüksek olan Engel Atlama Şampiyonası’nın keyfini yaşayan davetliler; aynı zamanda Kemer Country Atlı Spor Kulübü ve DS Automobiles Türkiye işbirliği çerçevesinde festival alanına yeni nesil DS Automobiles modelleri ile DS 7 CROSSBACK ve DS 3 CROSSBACK modellerini yakından inceleme ve test etme imkanı yaşadı.

8 Eylül Pazar günü Alternatif Bank adına düzenlenen müsabakada usta biniciler 145 cm yükseklikte yarıştı. Yarışma sonunda düzenlenen ödül töreninde, Alternatif Bank Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Şimşek ve Türkiye Binicilik Federasyonu Atıf Bülent Bora dereceye giren yarışmacılara ödüllerini takdim etti.

Sonuçlar

Balkan Şampiyonası Engel Atlama Yarışmaları arasında koşulan, Alternatif Bank Usta Binicilik Kupası sonuçları:

1.Condino 29 isimli atı ile Hasan Şentürk

2.Anvacento isimli atıyla Angel Niagolov

3.Cashmere 31 isimli atı ile Ionut Ursache

4.Curoos isimli atı ile Sencer Horasan

Grand Prix günün yarışmasında birinciler Türkiye’den Franciene isimli atı ile Sencer Can ve Condino 29 isimli atı ile Hasan Şentürk oldu.