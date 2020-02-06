Dünya Balkanlar fırtına ve kara teslim

Balkanlar fırtına ve kara teslim

Dünya

Balkanlar fırtına ve kara teslim

Balkanlarda etkisini gösteren fırtına ve kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Bosna Hersek'in Mostar kentinde fırtına nedeniyle maddi zararlar oluştu.

06 Şubat 2020, Perşembe 15:27 Son Güncelleme:
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Bosna Hersek genelinde dünden beri devam eden fırtına ve kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Ülkenin güney kesimlerinde fırtına nedeniyle Mostar şehrinde bazı ev ve iş yerlerinin çatıları uçtu, çok sayıda ağaç devrildi, şehirde ciddi hasar meydana geldi.

Öte yandan, ülkenin orta, kuzey ve doğu kesimlerinde etkili olan soğuk hava ve kar yağışı, özellikle kara yolu ulaşımında aksaklıklara neden oldu. Gece boyunca yağan kar nedeniyle bazı şehirler arası yollar trafiğe kapatılırken, yük taşıyan araçların zincirsiz yola çıkmalarına izin verilmedi. Yerel medyadaki haberlerde, özellikle ülkenin yüksek kesimlerinde rüzgarın da etkisiyle kar yığınlarının yer yer iki metreye ulaştığı, çok sayıda köyde elektrik ve su kesintilerinin de yaşandığı bildirildi.

Fırtına devam edecek

Kar yağışının gün içinde etkisini kaybedeceği, ülkenin güney kesiminde etkili olan fırtınanın devam etmesinin beklendiği kaydedildi.

AA

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