Türkiye Balkanlar üzerinden çifte soğuk hava dalgası geliyor

Balkanlar üzerinden çifte soğuk hava dalgası geliyor

Türkiye

Balkanlar üzerinden çifte soğuk hava dalgası geliyor

Karadeniz Bölgesi’nin hafta sonundan itibaren 'aşırı' soğukların etkisi altına girmesi bekleniyor. Balkanlar ve Karadeniz üzerinden gelecek aşırı soğukların 20-27 Ocak tarihleri arasında etkili olması tahmin ediliyor.

20 Ocak 2022, Perşembe 23:48 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü-Samsun Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi’nin (BTUM) son meteorolojik değerlendirmesi şöyle:

“Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı havanın, yarın (Cuma) akşam saatlerinden itibaren bölgemizin batısından başlayarak etkili olacağı, Pazartesi gününden itibaren ise Karadeniz üzerinden gelecek daha soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceği, bunun sonucunda bölgemiz genelinde ‘aşırı soğuk hava koşulları’nın görüleceği tahmin ediliyor.

21 Ocak Cuma: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Kastamonu kıyı kesimlerden başlayarak, zamanla Kastamonu, Sinop çevreleri ile Çorum’un batı ilçelerinin yağışlı geçeceği, yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerde kar yağışı şeklinde gerçekleşeceği tahmin edilmektedir

22 Ocak Cumartesi: Bölge genelinin çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. ağışların kıyı kesimlerde ( Samsun, Sinop, Kastamonu ve Ordu kıyı kesimleri) kuvvetli yağmur (21-50 kg/m2), iç kesimler (Samsun, Sinop ve Ordu iç kesimleri) ile Amasya, Çorum, Kastamonu ve Tokat çevrelerinde kuvvetli (10-20 cm) ve yer yer yoğun kar (20 cm üzeri) yağışı şeklinde gerçekleşmesi bekleniyor.

23 Ocak Pazar: Bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği, yağışların Samsun’un doğusu ile Amasya, Tokat ve Ordu çevrelerinde yer yer yoğun (20 cm) kar yağışı şeklinde, olması bekleniyor.

24 Ocak Pazartesi: Kastamonu’nun iç kesimleri ile Çorum’un kuzey batı kesimleri dışında bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir.

25 Ocak Salı: Kastamonu, Sinop iç kesimleri ile Çorum’un kuzey kesimleri dışında bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir.

Rüzgarın yarın (Cuma) öğle saatlerinden itibaren iç kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklenmektedir. İlerleyen günlerde kuzey ve kuzey batılı yönlerden hafif yer yer orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının hafta sonu kıyı kesimlerde 1 ila 4 derece, iç kesimlerde 3 ila 6 derece mevsim normallerinin altında, hafta başından (Pazartesi) itibaren kıyı kesimlerde 4 ila 6 derece, iç kesimlerde 6 ila 12 derece mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin edilmektedir. Aşırı soğuk hava, yoğun kar yağışları, çığ tehlikesi ve zirai don için vatandaşlarımızın ve yetkililerin,

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınlayacağı güncel hava tahmin ve uyarı raporlarını takip etmeleri önem arz etmektedir. Bölgemiz genelinde görülmesi beklenen kuvvetli yağmur, kar yağışı, buzlanma ve don olayının oluşturabileceği olumsuzluklara karşı (Ani sel, su baskını, buzlanma ve don olayı, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Yapılan son değerlendirmelere göre aşırı soğuk ve kar yağışlı havanın 27 Ocak Perşembe gününe kadar etkili olması bekleniyor.”

SAMSUN (İHA)

İlgili Haberler
Son dakika haberi: Okullar tatil edildi! Valilikler peş peşe duyurduMeteoroloji'den çok kritik uyarı! Tarih verdi... Kar yağışı ve aşırı soğuk geliyor


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Diplomaside kartlar yeniden dağıtılıyor
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Kaçak oylar
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
İSTANBUL: Arap turistler, Kapalıçarşı esnafı…
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Tarikat- Cemaat gündemi
Murat Çelik
Banu Şen
6 bin yıllık tarihi, 7.5 milyon yıllık doğasıyla Kayseri
Banu Şen
Şirin Sever
'Diva'lık alışkanlıkları yaktı askerlerin başını!
Şirin Sever
Erkut Can
Kara’nın karasını yaşadık
Erkut Can
Murat Gülderen
Evli çiftlerin 'Cep'le imtihanı
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Son dakika haberi: İstanbul'da okullar için flaş karar! Yarıyıl tatili öne çekildi