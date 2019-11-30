Balkanlar ve Avrupa’nın birçok ülkesinde müzik alanında projeleri olan Asya Gashi, Türkçe şarkı yapmak için kolları sıvadı.

'Bu konuda risk alamam'

Haftada 15 saat Türkçe dersi alan Gashi, Türkçesinden tam emin olduğunda şarkı çıkaracağını vurgularken, "Bu konuda risk alamam" dedi.

NBA yıldızı Tu Holloway ile ilişkisini noktaladığı ortaya çıkan şarkıcının, İstanbul’da yaşayacağı yeni evi için 300 bin doları (1.7 milyon TL) gözden çıkardığı konuşuluyor.

'Aşk işteki başarıyı öldürüyor'

Yılın belli dönemlerinde İstanbul’da yaşayacak olan Asya Gashi, yurtdışı konserlerine İstanbul’dan gidecek. Lükse tutkunluğu bilinen yıldız ismin, yakın çevresine "Aşk, işteki başarıyı öldürüyor" dediği öğrenildi.





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