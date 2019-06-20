Balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti
Mardin’in Midyat ilçesinde 6’ncı katın balkonundan düşerek ağır yaralanan 6 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti
Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz günlerde Ulu Cami Mahallesi 1253. sokakta bulunan apartmanın 6. kat balkonundan Humeyra Bulut dengesini kaybederek zemine düştü.
Ağır yaralanan çocuk olay yerine gelen ambulansla Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
6 yaşındaki Humeyra tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.
MARDİN (İHA)