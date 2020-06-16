Balkondan düşen genç avukatın sır ölümü

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, avukat Doğa Tokuçoğlu'nun (30) 12'nci kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybettiği anlarda, çocukluk arkadaşlarıyla birlikte olduğu ortaya çıktı. Avukatın intihar etme ihtimaline karşı yapılan incelemede, bu yönde bir bulguya rastlanmadığı belirtildi.

Olay, dün akşam Bostanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Aydın'da avukatlık yapan Doğa Tokuçoğlu, dengesini kaybedince, 12'nci kattaki evinin balkonundan, beton zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, Doğa Tokuçoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Tokuçoğlu'nun cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

İntihar ihtimali araştırıldı

Tokuçoğlu'nun balkondan düştüğü sırada, evinde çocukluk arkadaşları ile birlikte olduğu ortaya çıktı. Polise ifade veren arkadaşlar, Doğa Tokuçoğlu'nda olağan dışı bir durum fark etmediklerini, intihar etmesi için bir neden bulunmadığını söylediler.

Yapılan inceleme sonunda da nişanlı olan Tokuçoğlu'nun intihar ettiğine dair bir bulguya rastlanmadı. Tokuçoğlu'nun kesin ölüm nedeni otopsi raporuyla ortaya çıkacak.

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