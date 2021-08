Balon patlatma oyunu

MALZEMELER

Balonlar ve iki sandalye Yaş: 5+

NASIL OYNANIR?

İlk olarak eşit sayıda kişilerin olduğu takımlar oluşturunuz. Bütün oyunculara birer balon veriniz ve bütün balonları her biri aynı boyutta olacak şekilde şişiriniz. Her takım için bir sandalye konulmalıdır. Ve tabii bir hakeme ihtiyacınız olduğunu unutmayınız. Takımların oyuncuları taş-kâğıtmakas oyunu ile sıralarını belirleyebilirler. Hakemin başlayın demesiyle her takımın ilk oyuncusu şişik balonu sandalyeye götürür, sandalyeye koyar ve patlatmaya çalışır. Balon patladığında oyuncu takımına geri döner. Ardından diğer oyuncularda balonlar patladıkça aynı şekilde oyunu devam ettirir. Balonların hepsini ilk patlatmış olan takım kazanır!