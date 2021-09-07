Balon roket!
Bu oyun çocuğunuzun rekabet duygusunu besleyecek ve ince-motor gelişimini destekleyecek.
07 Eylül 2021, Salı 14:13 Son Güncelleme:
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Malzemeler: Pipet, balon, ip, mandal, bant, renkli keçeli kalemler.
NASIL OYNANIR?
Balonu şişirin ucunu mandalla tutturun ve üzerine bir roket resmi çizin. Balonun üzerine bantla pipeti yapıştırın ve uzun bir ip parçasını (yaklaşık 1 metre) pipetin içine geçirin. İpin iki ucunu iki sandalye arasına gergince bağlayın. Mandalı çektiğinizde balonunuz roket gibi fırlayacak! Birden fazla balonla ipte en uzağa giden balon yarışı yapabilirsiniz!