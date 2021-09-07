Balon roket!

Malzemeler: Pipet, balon, ip, mandal, bant, renkli keçeli kalemler.

NASIL OYNANIR?

Balonu şişirin ucunu mandalla tutturun ve üzerine bir roket resmi çizin. Balonun üzerine bantla pipeti yapıştırın ve uzun bir ip parçasını (yaklaşık 1 metre) pipetin içine geçirin. İpin iki ucunu iki sandalye arasına gergince bağlayın. Mandalı çektiğinizde balonunuz roket gibi fırlayacak! Birden fazla balonla ipte en uzağa giden balon yarışı yapabilirsiniz!