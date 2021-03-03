Orta Afrika'ya özgü olan bambu çiçeğinin bilimsel adı "Dracaena Sanderiana" olarak biliniyor. Zambakgiller ailesinden olan bir bitki türüdür. Peki, bambu çiçeği bakımı ve sulaması nasıl yapılır? Özellikleri nelerdir? Bambu çiçeği hikayesi nedir? Bambu hakkında merak edilenler haberimizde.

BAMBU ÇİÇEĞİ BAKIMI VE SULAMASI NASIL YAPILIR?

Bambu çiçeği yetiştirmek istiyorsanız bambu tohumu ya da çelikleme yöntemini kullanmalısınız. Başka bir bambu sürgünlerinden yararlanarak çelikleme yöntemi uygulanır. Ana dal üzerinden çıkan bu sürgün uygun yerinden kesilir. Gövdesinden kesilmiş kısım hava almaması için mumu eritip açık olan yeri kapatabiliriz. Alınan sürgün kısmının alt yaprakları temizlenir. Bir kavanoza 5 cm kadar su ekleyin. Bambuyu içine koyarak bambu köklenene kadar beklemeniz gerekir. Bambu köklenmeye başlayınca su miktarı 10 cm olmalı ve daha geniş bir vazoya alabilirsiniz.

BAMBU ÇİÇEĞİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Bilimsel adı Dracaena Sanderiana olarak bilinir.

Orta Afrika'ya özgü zambakgiller ailesindendir.

Hindistan ve Uzak Doğu ülkelerinde süs bitkisi olarak yetiştirilir.

1 metreye kadar boylanabilir.

20 cm büyür.

Yeşil renkli yapraklara sahiptir.

Kök kısmı etlidir ve açık renktedir.

Çok su istemez.

Çok fazla bakım istemez.

Kıvrımlı ve yaprak şeklini büyüyünce kaybeder.



