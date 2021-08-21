Bamya çorbası nasıl yapılır? Bamya çorbası tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası
Yaz ve sonbahar aylarının vazgeçilmezi olan bamya, sofralarınızı da lezzetlendiren besin değer yüksel bir sebze. Bamyayla yapılan yemekler arasında en bilindik olanı bamya çorbası tarifi. Peki, bamya çorbası nasıl yapılır? Kaç dakikada pişer? Bamya çorbası tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...
21 Ağustos 2021, Cumartesi 12:17 Son Güncelleme:
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Hem lezzetli hem de pratik çorba tarifi arıyorsanız bamya çorbası tam size göre bir lezzet. Bamya sevenler "bamya çorbası nasıl yapılır?" merak ediyor. Bamya çorbası tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...
BAMYA ÇORBASI TARİFİ
Bamya çorbası malzemeler
- bardak bamya
- 1 tatlı kaşığı kıyma
- 1 kaşık soğan
- 1 küçük boy domates
- 1 diş sarımsak
- 1 kaşık bulgur
- 2 kaşık zeytinyağı
Soğanları ince ince kıyın ve sarımsaklarla karıştırıp zeytinyağında hafifçe kavurun. Üzerine kıymayı ekleyin ve kavurmaya devam edin. Kıymalar suyunu çektiğinde domatesinizi bulguru ve bamyaları ekleyin. Üzerine 1,5 bardak su ekleyin ve 25 dakika kadar pişirin.
Tüm malzemeniz piştiğinde bir kevgirden ya da robottan geçirin ve çorba kıvamını elde edene kadar karıştırın.
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