Hem lezzetli hem de pratik çorba tarifi arıyorsanız bamya çorbası tam size göre bir lezzet. Bamya sevenler "bamya çorbası nasıl yapılır?" merak ediyor. Bamya çorbası tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

BAMYA ÇORBASI TARİFİ

Bamya çorbası malzemeler

bardak bamya

1 tatlı kaşığı kıyma

1 kaşık soğan

1 küçük boy domates

1 diş sarımsak

1 kaşık bulgur

2 kaşık zeytinyağı

Bamya çorbası yapılışı

Soğanları ince ince kıyın ve sarımsaklarla karıştırıp zeytinyağında hafifçe kavurun. Üzerine kıymayı ekleyin ve kavurmaya devam edin. Kıymalar suyunu çektiğinde domatesinizi bulguru ve bamyaları ekleyin. Üzerine 1,5 bardak su ekleyin ve 25 dakika kadar pişirin.

Tüm malzemeniz piştiğinde bir kevgirden ya da robottan geçirin ve çorba kıvamını elde edene kadar karıştırın.



