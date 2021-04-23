Denizli'de erkek arkadaşı işsiz Eray Hakver tarafından öldürülen üniversite öğrencisi Cennet Tuba Tokbaş cinayetinde yeni gelişmeler yaşandı. Cennet Tuba Tokbaş’ın tırnaklarından alınan örneklerde Hakver’in DNA’sına rastlandı. Hakver'in 'bana karşı koymadı' şeklindeki yalanını DNA incelemesi ortaya çıkardı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı, Pamukkale Üniversitesi Resim Öğretmenliği Bölümü son sınıf öğrencisi 22 yaşındaki Cennet Tuba Tokbaş, iki aydır görüştüğü erkek arkadaşı 24 yaşındaki Eray Hakver tarafından öldürülmesiyle ilgili yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

Denizli'de üniversite öğrencisi kız arkadaşı Tuba'yı boğarak öldüren Recep Eray Hakver'in hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

"OLAY GECESİ CİNSEL İLİŞKİ YAŞARKEN YANLIŞLIKLA BOĞAZINI SIKTIM"

Sabah Gazetesi'nden Ceyhan Torlak'ın haberine göre; Hakver'in "Olay gecesi cinsel ilişki yaşadığımız sırada Tuba'nın yanlışlıkla boğazını sıktım. Bu sırada bana karşı koymadı" şeklindeki yalanını DNA incelemesi ortaya çıkardı.

Genç kızın tırnaklarında Hakver'in DNA örneklerine rastlandı, olay sırasında Tuba Tokbaş'ın kendini kurtarmak için katile karşı direndiği tespit edildi. Sanık Hakver'in yalan ifadesinin suçu hafifletmeye ve indirim almaya yönelik olduğu iddianamede belirtildi. Öte yandan soğukkanlı katil Eray Hakver'in kız arkadaşını boğarak öldürdükten sonra evdeki kediye mama bıraktığı, apartmandan çıkarken kameralara el salladığı ve müzik dinleyerek olay yerini terk ettiği iddianamede yer aldı. Bu anlar apartmanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Eray Hakver hakkında hazırlanan iddianamede 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istendi. Hakver önümüzdeki günlerde ağır ceza mahkemesinde yargılanacak.

KAMERAYA EL SALLADI

Hayatın olağan akışı içerisinde boğulma tehlikesi geçiren bir kişinin cebre karşı koyması gerektiğinin değerlendirildiği iddianamede şüphelinin ifadelerinde genç kızın herhangi bir şekilde kendisine karşı direnmediğini söylediği ancak Tuba Tokbaş'ın alınan tırnak örneklerinde şüphelinin DNA'sına rastlanıldığına dikkat çekildi.

Bu haliyle de Eray Hakver'in beyanlarının tutarsız olduğu, kız arkadaşını boğarak öldürdükten sonra evde bulunan kediye mama bıraktığı, apartmandan çıkarken kameralara el salladığı ve müzik dinleyerek olay yerini terk ettiğine dikkat çekildi. Bu anlar apartmanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

TUBA'NIN ARKADAŞININ EVİNE GİDİP TELEFONU PARÇALAMIŞ

Taksirle bu suçun işlenmesi durumunda şüphelinin panik yaparak olay yerini terk etmesi ya da ilgili sağlık kuruluşlarına haber vermesi gerekirken bu şekilde davranmasının kasten hareket ettiğini gösterdiği belirtildi. Eray Hakver'in olaydan sonra soğukkanlı bir şekilde Tokbaş'ın Sevgi isimli arkadaşının evine gittiği ve olaydan sonra kendi telefonunu parçalayıp, Tuba'ya ait telefonu ise sıfırlayarak kastının ortaya çıkmasını engellemeye yönelik hareketlerde bulunduğu anlatıldı.

Eray Hakver'in tüm bu durumlar değerlendirildiğinde Tokbaş'ı kasten öldürdüğü ve üzerine atılı ''kasten öldürme'' suçunu işlediği anlaşıldığı ifade edildi.

OLAY

Denizli'nin Yunusemre Mahallesindeki bir apart dairede 10 Kasım'da meydana gelen olayda Cennet Tuba Tokbaş, iki aydır görüştüğü erkek arkadaşı Eray Hakver tarafından kıskançlık yüzünden boğularak öldürülmüştü.

Recep Eray Hakver, annesine kız arkadaşıyla tartıştıklarını, aralarındaki boğuşmanın ardından Tokbaş'ın evin salonunda hareketsiz kaldığını söyledi. Annenin polisi araması üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilmiş, sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde Cennet Tuba Tokbaş'ın hayatını kaybettiği belirlenmişti. Gözaltına alınan zanlı Hakver, emniyette işlediği cinayeti itiraf etmiş, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.







