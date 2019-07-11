Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi öğretim elemanı başvurusu nasıl yapılır?
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 10 öğretim elemanı alacak. Başvuru için son tarih 25 Temmuz olarak belirlendi. Şimdi başvuruların nasıl yapılacağı sorgulanıyor.
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğü "Üniversitemizin belirtilen birimlerine; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi hükümleri uyarınca personel alınacaktır." diye ilan geçti.
İlanın ardından başvuruların nasıl yapılacağı sorgulanmaya başlandı.
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