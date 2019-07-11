Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi öğretim elemanı başvurusu nasıl yapılır? Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 10 öğretim elemanı alacak. Başvuru için son tarih 25 Temmuz olarak belirlendi. Şimdi başvuruların nasıl yapılacağı sorgulanıyor.