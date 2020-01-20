Banjul nerede? Banjul’da ne yapılır?

Atlas Okyanusu kıyısında yer alan Batı Afrika ülkelerinden biri olan Gambiya, aynı zamanda kıtanın en küçük ülkesi olarak da biliniyor. Gambiya’nın başkenti Banjul ise ülkenin okyanusa olan kıyısından iç kesimlere doğru uzanıyor. Banjul’un uluslararası uçuşları için, Yundum kasabasında bulunan Yundum Uluslararası Havalimanı (Banjul Uluslararası Havalimanı) hizmet veriyor.

Banjul’da ne yenir?

Gambiya mutfak kültürü Afrika tatları içermekle birlikte turistlerin de damak zevkine hitap eden çok çeşitli yemekler bulmak mümkündür. Çin, İtalyan, Fransız, Arap mutfağından fast food’a kadar pek çok seçenek bulabilirsiniz. Ancak buraya kadar gelmişken yerel bazı yemekleri demek farklı bir tecrübe olabilir. Yöresel yemeklerinden birkaçı şöyledir.

Afra

Afra ülkede çok popüler bir geç akşam yemeğidir. Marine edilmiş et ızgarada pişirilir daha sonra hardal veya baharatlı sosla servis edilir.

Domada

Bu yer fıstığı ile yapılan bu yemek Gambiya'da en çok pişirilen yemektir ve beyaz pirinçle servis edilir. Domada fıstık, domates salçası, hardal, karabiber ve soğan ile yapılır.

Bamya Yahnisi

Superkanja olarak da bilinen bu yahni, sığır eti, balık, soğan ve bamya ve bazen de karides veya yengeçler ile yapılmaktadır.

Palmiye Şarabı

Bazı palmiye ağaçlarının üstündeki sapı toplayarak yapılan bu köpüklü beyaz içecek, ekşimsi bir tada sahip.

Akara

Akara bazen kahvaltıda servis edilen leziz bir yerel yemektir. Bezelye, un ile yapılan derin yağda kızartılmış bir yemektir. Ngala Lodge adlı bir soğan, biber ve Jimbo (baharat) sosu ile servis edilir.

Baobab Suyu

Dev baobab ağaçlarının meyvesinden yapılan bu açık kahverengi, alkolsüz içecek, vitaminler, kalsiyum ve liflerle dolu, lezzetli bir içecektir.

Benachin

Benechin literaly 'tek bir kâse' anlamına gelir. Tavuk ya da diğer etlerle pişirilebilir ancak balıkla yapılanı en yaygın şeklidir. Balık ve pek çok sebze ile yapılan lezzetli bir yemektir.

Banjul’da gezilecek yerler

Gambiya'nın dünya standartlarında kuş gözlemciliği, altın kumlu plajları, kültürü ve canlı atmosferine hayran kalacaksınız. Afrika'nın en küçük ülkesi olsa da Gambiya, kıtadaki en heyecan verici yerlerden biridir. Gambiya güneş, kum ve denizin yanı sıra doğal rezervleri ile de ilgi çekiyor. Konaklanan otelden birkaç adımda sahile inebilir, denizin ve kumsalın keyfini sürebilirsiniz. Plajların çoğu, özellikle gün batımında harika manzaralar sunar.

Deniz ve kumsal haricinde Banjul harika bir yaban hayatı deneyimi yaşayabileceğiniz bir yer. Abuko Tabiatı Koruma Alanı ve Kachikally Timsah Havuzu da dahil olmak üzere, ülkenin dört bir yanına çok sayıda ilginç doğa habitatı yerleştirilmiştir. Green Vervet maymunlarını konakladığınız otel bahçesinde görürseniz şaşırmayın. Burada vahşi yaşamından uzak kalamazsınız.

Arch 22

Bu 36 metre uzunluğundaki kemer, Banjul'a giden yol olan Independence Drive üzerinden yer alır. 22 Temmuz 1994'te gerçekleşen askeri darbeyi kutlamak için 1996 yılında inşa edilmiştir.

Albert Market

Banjul'daki bu renkli pazar saat 8'den akşam 7'ye kadar açıktır. Liberation Caddesi'nde yer alan pazar çeşit çeşit ürünün yer aldığı tezgahlardan oluşur. Birinci katta renkli meyve, sebze, et, balık ve kurutulmuş ürünler bulabilirsiniz. Pazarın iç kısmında el oyması ahşap maskelerden, takılara, tablolara kadar çeşitli el sanatları ürünleri bulunmaktadır.

Kachikally Timsah Havuzu

Timsah Havuzu, Nil timsahlarına ev sahipliği yapıyor. Bitişiğinde müze, doğa yolunu ve hediyelik eşya dükkanını görebilirsiniz.

Spor Balıkçılığı

Spor balıkçılığı turuna katılmak isterseniz bir uzun kano (pirogue) kiralayabilir ve Oyster Deresi'ne gidebilirsiniz. Mangroves, çok sayıda balık türüne ve diğer vahşi hayvanlara ev sahipliği yapmaktadır. Bu etkinliği Dentons Köprüsü’ndeki küçük tekne operatörlerinden biriyle veya Barra Feribot Terminali yakınlarındaki yerel balıkçılardan biri ile organize edebilirsiniz.

Ulusal Gambiya Müzesi

Müzede, tarihî belgeler müzik aletleri, etnografik eşyalar dahil olmak üzere, kültürel ve tarihî koleksiyonları görmek mümkün.

Kuş gözlemciliği

Gambiya'daki kuş gözlemciliği ülkede oldukça popüler bir etkinliktir. Ülkede bulunan 540 kuş türünü incelemek isteyebilirsiniz. Tabii göç dönemlerine göre bu türlerin hepsini bir arada göremeyebilirsiniz. Yine de bilgi edinmek ve bir günü kuşlarla geçirmek son derece farklı ve dinlendirici bir etkinliktir.

Gambiya Nehri

Gambiya'daki tatillerin popüler etkinliklerinden biri de 4x4 turları ve tekne turlarıdır. Güzel bir gün geçirmek için yerel balıkçılar ile su kuşlarının yaşamını gözlemleyebileceğiniz ve Gambiya Nehri boyunca yüzmenin tadını çıkarabileceğiniz bir tura katılabilirsiniz.

Makasutu Kültür Ormanı

Doğal yaşamı deneyimlemek isterseniz Banjul'a yaklaşık 45 dakikalık sürüş mesafesinde olan Makasutu Kültür Ormanı'nı ziyaret edebilirsiniz. Tesis bünyesindeki havuzu kullanabileceğinizden mayonuzu yanınıza almayı unutmayın.



