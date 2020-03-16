Türkiye Bankada koronavirüs kuyruğu

Bankada koronavirüs kuyruğu

Türkiye

Bankada koronavirüs kuyruğu

Ankara'da bir banka koronavirüs tedbirleri kapsamında müşterileri tek tek alınca banka önünde uzun kuyruklar oluştu.

16 Mart 2020, Pazartesi 15:31 Son Güncelleme:
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Ankara’nın Sincan ilçesinde vatandaşlar Korona virüs tedbirleri gerekçesiyle bankalara tek tek alınınca banka önlerinde kuyruklar oluştu.

 Sincan’da çeşitli işlemleri yaptırmak için bankalara gelen müşteriler Korona virüs tedbirlerine takıldı. Müşteriler, Korona virüs tedbiri gerekçesiyle bankalara tek tek alınınca dışarıda uzun kuyruklar oluşturdu. Vatandaşlar, içeri Korona virüs gerekçesiyle tek tek alındıklarını belirterek kuyrukta yan yana sıra beklemelerinin çelişki oluşturduğunu söylediler.

İHA


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