Bankalar bugün (28 Ekim), sabah her zamanki saatlerinde açılacak ve faaliyetlerine devam edecek. Ancak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir buçuk gün resmi tatil olması, pek çok kişinin ‘Bankalar bugün (28 Ekim) açık mı?’ ve ‘Bankalar 28 Ekim’de saat kaça kadar çalışıyor?’ sorularını araştırmasına neden oluyor. İşte, 28 Ekim bankaların çalışma saatleri…

BANKALAR BUGÜN (28 EKİM) AÇIK MI?

Bankalar bugün (28 Ekim) her zamanki saatlerinde müşterilerine kapılarını açacak. Bununla birlikte, resmi tatil olması nedeniyle bankalar öğleden sonra çalışmayacak.

BANKALAR 28 EKİM’DE SAAT KAÇA KADAR ÇALIŞIYOR?

Bankalar 28 Ekim Perşembe günü saat 13.00’e kadar açık olacak. Bununla birlikte EFT hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar da havale işlemlerini saat 13.00’e kadar yaparsa işlemleri gerçekleştirilecek. Ancak öğlen saat 13.00’ten sonra yapılan işlemler, 1 Kasım Pazartesi gününde işleme alınacak.

Bununla birlikte kişinin müşterisi olduğu bankanın FAST özelliği varsa, tatil olup olmaması fark etmeksizin para gönderme ve alma işlemleri gerçekleştirilebilecek.



