Gizemli sokak sanatçısı Banksy, Sevgililer Günü'ne itafen, Bristol'da bir evin duvarına resim çizdi. Banksy'nin eseri, evin sahibi 67 yaşındaki Edwin Simons'ın kızı Kelly Woodruff tarafından fark edildi. Kelly, PA'ya yaptığı açıklamada, 'Banksy olup olmadığı konusunda çok fazla tartışma var. Konuştğum çoğu insan yüzde 100 Banksy olduğunu düşünüyor ve bu esere Valentine's Banksy diyorlar. Herkes gelip fotoğraf çekiliyor. İnanılmaz ve çok güzel' dedi. Banksy, Sevgililer Günü'nün erken saatlerinde resmi Instagram hesabında ve web sitesinde eserini yayınlayarak kendisine ait olduğunu doğruladı. Sapanlı bir kız çocuğu çizen Banksy'nin eseri, ne yazık ki 48 saatin ardından vandalizme kurban gitti.





Bristol'da Banksy'nin sanat eserinin yer aldığı evin sahibi olan aile, tahrip olduktan sonra grafitiyi örtmek zorunda kaldı. Woodruff ailesi adına konuşarak şunları söyledi:

Sanat eserine yönelik akılalmaz vandalizm nedeniyle, sanat eserini korumaya çalışmak için örtmek zorunda kaldık.





Banksy'nin eserine pembe sprey boyayla küfür içerikli bir yazı yazıldı.

Banksy'nin eseri tahrip edilmeden önce böyle görünüyordu.

Binanın sahipleri, eseri korumak için üzerine 250 pound'luk şeffaf bir koruyucu yaptırdı. Buna rağmen koruyucu tahrip edildi ve Banksy'nin eserinin üzerine yazı yazıldı.

Yaklaşık 10 yıldır dünyanın çeşitli yerlerinde yaptığı graffiti'lerle tanınan ve "Banksy" ismini kullanan sanatçı gerçek kimliğini gizlemeyi tercih ediyor. 'Gerilla sanatçı' eserlerinde savaş, çevre, insan hakları ve tüketim çılgınlığını konularını işliyor.







