Magazin Banu Alkan'ın acı günü! Haberi Onur Akay duyurdu

Banu Alkan'ın acı günü! Haberi Onur Akay duyurdu

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Banu Alkan'ın acı günü! Haberi Onur Akay duyurdu

Ünlü oyuncu Banu Alkan'ın acı günü... Onur Akay, Banu Alkan’ın ablası Fehime Alkan’ın bu sabah Altınoluk’ta hayatını kaybettiğini duyurdu.

04 Nisan 2021, Pazar 23:59 Son Güncelleme:
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Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, Banu Alkan'ın ablası Fehime Alkan'ın bu sabah Altınoluk'ta hayatını kaybettiğini duyurdu.

Onur Akay, ünlü oyuncu Banu Alkan'ın uzun süredir kanser tedavisi gören ablası Fehime Alkan'ın, bu sabah saat 07.00'da Altınoluk'ta hayatını kaybettiğini bildirdi. Akay, Banu Alkan'ın haberi alır almaz Altınoluk'a gittiğini ve ablasını, annesi ve babasının mezarının bulunduğu Altınoluk'ta son yolculuğuna uğurladığını açıkladı.

DHA

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