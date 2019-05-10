Banu Zorlu Ahmet Kaya filmi için haber bekliyor

Kendisine eşlik eden annesiyle eczaneden ilaçlarını alan Banu Zorlu, geçtiğimiz günlerde film projesi sonrası yaptığı İtalya seyahatinden hasta döndüğünü söyledi.

'ORTAYA GÜZEL BİR İŞ ÇIKACAK'

Milliyet'ten Seçkin Şenvardar'ın haberine göre, ağır bir mevsimsel grip geçirdiğini anlatan şarkıcı ve oyuncu, üzerinde çalıştıkları Ahmet Kaya’nın film projesiyle ilgili olarak henüz senaryo aşamasında olduklarını yineleyerek, “Bu filmi yapmayı çok istiyoruz, ortaya güzel bir iş çıkacak. Ahmet Kaya’nın eşi Gülten Hanım’ın da olur demesiyle başlayacağız. Ondan haber bekliyoruz” dedi.



