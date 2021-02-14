Baraj doluluk oranları: 14 Şubat 2021 barajlarda son durum

Su seviyeleri giderek azalan barajlarımızdan sevindiren haberler gelmeye devam ediyor. Son günlerde etkili olan yağışların ardından İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 46,44 olarak ölçüldü. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki genel doluluk oranı 14 Şubat 2021'de yüzde 46.44 olarak ölçüldü.

İşte barajlarda son durum

Su miktarı Istrancalar'da yüzde 52,74, Terkos'ta yüzde 44,61, Sazlıdere'de yüzde 22,7, Alibey'de yüzde 52,58, Büyükçekmece'de yüzde 48,59, Ömerli'de yüzde 53,34, Darlık'ta yüzde 53,77, Elmalı'da yüzde 52,66, Kazandere'de yüzde 71,31 ve Pabuçdere'de yüzde 28,17 olarak kaydedildi.

Son 15 yılın doluluk oranları

Barajlardaki doluluk oranı, 8 Şubat tarihi baz alındığında 2006'da yüzde 93,73, 2007'de yüzde 55,29, 2008'de yüzde 26,03, 2009'da yüzde 51,54, 2010'da yüzde 97,15, 2011'de yüzde 91,17, 2012'de yüzde 72,75, 2013'te yüzde 78,90, 2014'te yüzde 32,05, 2015'te yüzde 90,00, 2016'da yüzde 84,61, 2017'de yüzde 85,75, 2018'de yüzde 75,35, 2019'da yüzde 89,88, 2020'de yüzde 59,84, 2021'de ise yüzde 44,70 olarak gerçekleşti.

AA



