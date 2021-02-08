Türkiye Barajlarda son durum: 8 Şubat 2021 baraj doluluk oranları

Barajlarda son durum: 8 Şubat 2021 baraj doluluk oranları

Türkiye

Barajlarda son durum: 8 Şubat 2021 baraj doluluk oranları

Barajlardan sevindiren haberler gelmeye devam ediyor. İstanbul'a su sağlayan barajların su seviyesi, yüzde 44,70'e yükselirken, su miktarı bugün itibariyle 388 milyon metreküp seviyesinde bulunuyor.

08 Şubat 2021, Pazartesi 19:45 Son Güncelleme:
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su seviyesi 8 Ocak'ta yüzde 19,16'ya kadar inerken, son dönemde etkili olan yağışlı havayla barajlardaki su miktarı yüzde 25,54 arttı. Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 44,70 olarak ölçüldü.

Su miktarı Istrancalar'da yüzde 78,20, Terkos'ta yüzde 42,87, Sazlıdere'de yüzde 20,86, Alibey'de yüzde 51,99, Büyükçekmece'de yüzde 46,64, Ömerli'de yüzde 50,29, Darlık'ta yüzde 54,55, Elmalı'da yüzde 51,04, Kazandere'de yüzde 78,34 ve Pabuçdere'de yüzde 21,54 olarak kaydedildi.

Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı bugün itibariyle 388 milyon metreküp seviyesinde bulunuyor.

İstanbul'a dün itibarıyla verilen su miktarı ise 2 milyon 797 bin metreküp oldu.

İşte son 15 yılın doluluk oranları

Barajlardaki doluluk oranı, 8 Şubat tarihi baz alındığında:

  • 2006'da yüzde 93,73,
  • 2007'de yüzde 55,29
  • 2008'de yüzde 26,03
  • 2009'da yüzde 51,54
  • 2010'da yüzde 97,15
  • 2011'de yüzde 91,17
  • 2012'de yüzde 72,75
  • 2013'te yüzde 78,90
  • 2014'te yüzde 32,05
  • 2015'te yüzde 90,00
  • 2016'da yüzde 84,61
  • 2017'de yüzde 85,75
  • 2018'de yüzde 75,35
  • 2019'da yüzde 89,88
  • 2020'de yüzde 59,84
  • 2021'de ise yüzde 44,70 olarak gerçekleşti.

AA

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