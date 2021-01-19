Türkiye Barajlardan son yağışlar ile sevindiren haberler gelmeye başladı

Barajlardan son yağışlar ile sevindiren haberler gelmeye başladı

Türkiye

Barajlardan son yağışlar ile sevindiren haberler gelmeye başladı

Kuraklık tehlikesi ile karşı karşıya kalan barajlar Trakya'daki son yağışlar ile hayat buldu. Trakya'daki barajlarda son durum.

19 Ocak 2021, Salı 09:42 Son Güncelleme:
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Son yılların en kurak döneminin yaşandığı Trakya'da, Istranca Dağları'ndan İstanbul'a su taşıyan en önemli barajlardan Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Aksicim köyü yakınlarındaki Kazandere ile Pabuçdere barajlarında kuraklık nedeniyle doluluk oranları düştü. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi internet sitesindeki verilere göre, 3 Ocak’ta Kazandere’nin doluluk oranı yüzde 6,8, Pabuçdere’nin ise 4,3’e kadar geriledi. Tamamen kuruyan Kazandere Barajı'nda 'Can güvenliği bakımından göle girmek tehlikelidir' yazılı tabela kaldı.

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Bölgede son günlerde sağanak yağmur ve kar yağışı ise barajlara hayat verdi. Kazandere'nin 3 Ocak’ta 6,8 olan doluluk oranı 24,41'e, Pabuçdere'nin 4,3 olan doluluk oranı ise 15,43'e yükseldi. Kazandere’de kuruyan alanların tamamen suyla kaplandığı görüldü. 

Yağışların sürmesi isteniyor

Bölgede yaşayanlar, barajlara bu yıl içinde ilk kez bu kadar yüksek oranda su geldiğini belirterek, yağışların sürmesini istedi. Aksicim Mahallesi Muhtarı Suat Aydın ise uzun zaman sonra barajlardaki su seviyesinin yükseldiğini belirterek, “Gönül ister ki baraj tam dolsun. Ancak, uzun zamandır kuruydu. Bu son yağış sonrasında barajlarda az da olsa doluluk oluştu. Çok sevindim. İnşallah yıllar önce nasıl bu barajların doluluk oranlarını gördüysek bundan sonra kuraklık yaşanmaz ve barajlarımız hep dolu olur. Bu benim en büyük dileğimdir" diye konuştu.

DHA


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