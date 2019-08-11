Baran Süzer ve yeni sevgilisi bayram tatilinde
Süzer Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Baran Süzer ile yeni sevgilisi Portekizli model Alina Boyko önceki gün İstanbul Havalimanı İç Hatlar Terminali’nde görüntülendi
İşleri gereği Miami-İstanbul arasında mekik dokuyan Baran Süzer sevgililerini hep yabancı modeller arasından seçiyor.
Geçen yıl Çek manken Sabina Savodna ile aşk yaşayan Baran Süzer önceki yıllarda da Brezilyalı, İtalyan, İspanyol, Fransız ve Rus güzellerle görüntülenmişti.
Müge Dağıstanlı/ POSTA