Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinin bu akşam 8. bölümüyle ekranlara gelmesi bekleniyordu. Ancak alınan karara göre dizi, bu hafta yeni bölümüyle değil özel bölümüyle ekrana gelecek. Dizinin yeni bölümü 11 Kasım Perşembe günü izleyicisiyle buluşacak.

HİKAYEDE DEĞİŞİKLİĞE GİDİLİYOR

İzleyiciler, bu kararın reytingleri artırmak için yapılan senarist değişikliği nedeniyle alındığını düşünüyor. Ayrıca senaristlerin yanı sıra oyuncu kadrosu ve karakterlerde de değişikliklerin yapıldığı belirtiliyor.

İddiaya göre, dizide Zeynep karakterine hayat veren Melis Babadağ ve Despina karakterini canlandıran Gülcan Arslan, diziye veda edecek.

Dizinin yeni senaristleri Serdar Özönalan ve Hasan Erimez, hikayeyi etkili hale getirmek ve izleyicilerin dikkatini daha çok çekmek için Meryem karakterine odaklanıyor. Meryem karakterinin Hızır'ın aşkı olacağı belirtiliyor.

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Başrollerinde Engin Altan Düzyatan ve Ulaş Tuna Astepe gibi isimlerin oynadığı Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinin 8. bölüm fragmanı yayınlandı.





Son bölümde neler oldu?

Baba Oruç'tan haber alınamaması İskenderiye'de hızla yayılmıştır. Haberin üzerine Kılıç Bey, Baba Oruç'u ve leventlerini bulması için Hızır Reis ve Niko'ya destek olmuş; Şahin Bey ve tayfasıyla beraber deryalarda Baba oruç ve leventlerinden bir iz bulmak için yelken açmışlardı.Baba Oruç ve leventleri, kendilerine kurulan tuzakları püskürtmüş fakat en sonunda ıssız kayalıklarda Pietro'nun gönderdiği acımasız savaşçılar tarafından kıstırılmış ve üzerlerine oklar çekilmişti.

Baba Oruç ve leventler bu kıskaçtan nasıl çıkacaklardır? Hızır Reis, Baba Oruç'un düştüğü darboğazı uzaktan görmüş ve yardım etmek için harekete geçmek istemişti. Ancak Şahin Bey engel olmuştu. Hızır Reis, Şahin Bey engelini geçerek Oruç ağasının yardımına yetişebilecek midir?

Deryalarda ölüm kalım mücadelesi verilirken Oruç'un kaybolduğunu öğrenen Despina, Isabel'I suçlamaktadır. Despina'ya göre Isabel evliliklerini kıskanmış ve Oruç'u elinden almak için her yolu denemiş ama başarılı olamayınca da Oruç'un canına kast etmiştir. Kendi zihnini bu şekilde doldurarak hanı basan Despina, Isabel'e el kaldırmıştır.