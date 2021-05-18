Magazin Barbaroslar dizisine bomba transferler! Oyuncu kadrosu göz kamaştırdı

Barbaroslar dizisine bomba transferler! Oyuncu kadrosu göz kamaştırdı

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Barbaroslar dizisine bomba transferler! Oyuncu kadrosu göz kamaştırdı

Barbaroslar dizisinin çalışmaları tam gaz devam ediyor. Denizlerin fatihi Barbaros Hayreddin Paşa ve kardeşi Oruç Reis’in hikayesini anlatacak olan dev bütçeli proje Barbaroslar dizisinin iki oyuncusu daha açıklandı.

18 Mayıs 2021, Salı 13:48 Son Güncelleme:
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Başrollerini Engin Altan Düzyatan ve Ulaş Tuna Astepe’nin paylaşacağı Barbaroslar dizisinin oyuncu kadrosu şekilleniyor.

Yapılan açıklamaya göre dizinin kadrosuna usta oyuncu Yetkin Dikinciler ve Caner Topçu da katıldı. Yetkin Dikinciler İshak’ı, Caner Topçu da Barbaros Hayreddin ve Oruç Reis’in bir diğer kardeşi İlyas’ı canlandıracak.

BARBAROSLAR DİZİSİNİN ÇEKİMLERİ EYLÜL’DE BAŞLIYOR

Ekranların usta oyuncusu Yetkin Dikinciler’i en son BluTV için çekilen Yeşilçam dizisinde Reha karakteri olarak izledik. Daha çok sinema filmlerinde yer alan oyuncu Menajerimi Ara dizisine de konuk oyuncu olarak katılmıştı.

Genç oyuncu Caner Topçu ise ekranların çok yeni bir ismi. İlk kez Bilinçsizler filminde ekranlara gelen Topçu, 2021’de BluTV için çekilen Hiç dizisinde Deniz karakterini canlandırdı.

Çekimleri başlayan dizinin eylül ayından itibaren yayınlanmaya başlaması bekleniyor. Dizi kostümleri, dekoru, çekim teknikleri ve efektleriyle öylesine büyük bir proje ki şimdiden izleyicide büyük bir heyecan yaratıyor.

Yönetmenliğini Taylan Biraderler’in yapacağı dizinin senaryosu senaryosu Cüneyt Aysan, Ozan Aksungur ve Oğuz Ayaz tarafından kaleme alınıyor.


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