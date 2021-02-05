Tadını çok seveceğiniz ve alışılmış kek tariflerinden farklı bir tarif denemek isteyenler için bardakta kek tarifi oldukça iyi bir alternatif. Sevdiklerinize hazırlamak için bardakta kek tarifi arıyor ya da bardakta kek tarifi nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Bardakta kek tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası...

Bardakta kek tarifi

Bardakta kek malzemeleri

3 yemek kaşığı un

1 çay kaşığı kahve

2 yemek kaşığı sıcak çikolata tozu

2,5 yemek kaşığı toz şeker

1/4 çay kaşığı kabartma tozu

2 yemek kaşığı süt

1 yumurta

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1/2 çay kaşığı vanilya özütü

Üzeri için

Çırpılmış krema

Renkli pasta süsü

Bardakta kek yapılışı

Bir karıştırma kabı içerisinde önce un, kahve, kabartma tozu ve şekeri karıştırın. Süt, yumurta, zeytinyağı ve vanilyayı da ekleyip bir çatal yardımıyla iyice karıştırın. Kek harcınızı mikrodalga fırına girebilen 2 çay fincanına paylaştırın. Mikrodalga fırına alıp yüksek ısıda 90 saniye pişirin. Çırpılmış krema ve pasta süsü ile süsleyerek sıcak servis yapın.



