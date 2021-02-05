Bardakta kek tarifi ve yapılışı: Bardakta kek nasıl yapılır? Kaç dakikada pişer?
Hem kolay pişen hem de farklı sunumlarda servis edebileceğiniz kek tarifi arıyorsanız bardakta kek tarifi tam size göre bir lezzet. Sunum yapmayı sevenler bardakta kek nasıl yapılır merak ediyor. Peki, kaç dakikada pişer? Bardakta kek tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...
05 Şubat 2021, Cuma 13:20 Son Güncelleme:
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Tadını çok seveceğiniz ve alışılmış kek tariflerinden farklı bir tarif denemek isteyenler için bardakta kek tarifi oldukça iyi bir alternatif. Sevdiklerinize hazırlamak için bardakta kek tarifi arıyor ya da bardakta kek tarifi nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Bardakta kek tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası...
Bardakta kek tarifi
Bardakta kek malzemeleri
- 3 yemek kaşığı un
- 1 çay kaşığı kahve
- 2 yemek kaşığı sıcak çikolata tozu
- 2,5 yemek kaşığı toz şeker
- 1/4 çay kaşığı kabartma tozu
- 2 yemek kaşığı süt
- 1 yumurta
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1/2 çay kaşığı vanilya özütü
Üzeri için
- Çırpılmış krema
- Renkli pasta süsü
Bir karıştırma kabı içerisinde önce un, kahve, kabartma tozu ve şekeri karıştırın. Süt, yumurta, zeytinyağı ve vanilyayı da ekleyip bir çatal yardımıyla iyice karıştırın. Kek harcınızı mikrodalga fırına girebilen 2 çay fincanına paylaştırın. Mikrodalga fırına alıp yüksek ısıda 90 saniye pişirin. Çırpılmış krema ve pasta süsü ile süsleyerek sıcak servis yapın.