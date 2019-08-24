Barınakta yürek sızlatan görüntü

Tunceli Belediyesi’nde kayyum başkan olarak görev yaparken öğrencilerin talebi üzerine Vali Tuncay Sonel tarafından yaptırılan Türkiye’nin en işlevsel ve doğal yaşam alanına sahip 500 hayvan kapasiteli Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi 11 ay önce açılmıştı. İlk aşamada 402 köpek, 7 kedi ve 1 de eşek bulunan barınak sokak hayvanlarının evi haline gelmişti.

Barınak, yerel seçimlerin ardından TKP’li belediye tarafından yönetilmeye başlandı. Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin son hali ise görenlerin içini sızlattı. Barınağa giden hayvanseverler, bir çok hayvanın hastalıktan yerden kalkamaz hale geldiğini ve içler acısı durumu görüntüledi. Hayvanseverlerin ayrıca barınaktaki bir çöpten kedi leşi çıkarması ayrı bir şok yaşattı.

Barınaktaki durumu anlatan hayvanseverlerden Melisa Alpaya, "Burada hayvanlar çiftleşiyor ve hiçbir şekilde kısırlaştırılmıyor. Yaralı hayvanlar var, kurtlanmış, sinekliler. Hayvan doğum yapmış boynunda zincir var. Bu hayvanın süt kazanması için yürümesi lazım. İki tane veteriner var, ikisi de her geldiğimde 'ihbardayız' diyorlar. Bir tane teknisyen burada. Aşıları o yapıyor. Böyle bir şey yasak. Teknisyen aşı yapamaz. Küçük bir yavru vardı kedi odasına atmışlardı" dedi.

Hayvanların kanlı ishalleri olduğunu ve yemek olmadığını ileri süren Alpaya, "Hayvanlar aç. Bir hayvanın 13 yavrusu var. Bir tane odada 4 hayvan bir arada. Bu da yanlış. İlaç yok, tıbbi malzeme yetersiz. Gelenlere yeterli diyorlar. Dışarıdan bakım için hayvan getiriliyor. Bu yasak. Bu belediyenin malzemesiyse dışarıdan hiçbir hayvan getirilip bakım yapılamaz. Bir kaba su konmuş suyun içi pislik dolu" ifadelerini kullandı.

İHA