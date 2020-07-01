Magazin Barış Arduç kararını verdi... Son sözü Gupse Özay söyledi!

Barış Arduç kararını verdi... Son sözü Gupse Özay söyledi!

Magazin

Barış Arduç kararını verdi... Son sözü Gupse Özay söyledi!

Gupse Özay, hız tutkunu sevgilisi Barış Arduç’a spor arabasını sattırdı. Arduç, spor arabadan aile otomobiline geçti.

01 Temmuz 2020, Çarşamba 10:24 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Senaryosunu yazıp başrolünde oynadığı “Deliha”, “Görümce” ve “Eltilerin Savaşı” gibi filmlerle güçlü kadın karakterlerine hayat veren Gupse Özay, belli ki gerçek hayatında da biraz ‘eli maşalı’! Sevgilisi Barış Arduç’un hız tutkusundan bıkan Özay, ona spor otomobilini sattırmayı başarmış. Arduç, Gupse Hanım’ın isteğini geri çevirememiş ve çok severek kullandığı Audi RS 6’yı elden çıkararak, yerine 2 milyon liralık bir Range Rover Vogue satın almış.

Hızdan korkuyor

Rol aldığı filmlerle ve yakışıklılığıyla dünya çapında şöhreti olan Barış Arduç’un evinde son sözü, anlaşılan o ki Gupse Özay söylüyor. Arduç’un çok hızlı otomobil kullanmasından tedirgin olan Özay, yaptığı baskı sonucu sevgilisini spor otomobilden aile arabasına geçirmeyi başardı. (Kelebek)


İlgili Haberler
Gupse Özay:‘Görümce’ filmiyle yengemden özür diledimGupse Özay kimdir, kaç yaşında, nereli? Gupse Özay Survivor'daGupse Özay çok haklı!



Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
1 Temmuz 2020 günlük burç yorumları
Filiz Özkol
Elif Demirtaş Bilir
Zalimsin İstanbul!
Elif Demirtaş Bilir
Yasemin Candemir
ATM’den kartım kopyalandı, tüm param çalındı!
Yasemin Candemir
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Survivor'a veda eden isim belli oldu!