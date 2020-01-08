Barış Arduç, sevgilisi Gupse Özay ile henüz evlilik kararı almadıklarını ve böyle bir şey olduğunda seve seve paylaşacaklarını dile getirdi. Arduç, “Gupse Hanım ile aynı projede yer alacak mısınız?” sorularına ise “Beraber rol alamayız diyemem bu işler kısmet” diyerek yanıt verdi.

"Doğru tarihi tespit edemedik"

Gupse Özay, geçtiğimiz ekim ayında katıldığı bir davette gazetecilerin "Ne zaman nikah masasına oturacaksınız?” sorusuna “İşlerimizden dolayı evlilik için doğru tarihi tespit edemedik. Elbet her şeyin bir zamanı vardır” yanıtını vermişti.

Gupse Özay, ‘Deliha’ filmindeki partneri Barış Arduç ile 2014’te aşk yaşamaya başlamıştı.