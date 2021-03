Ev dekorasyonuyla bütünleşen ve en çok bakılan çiçek türlerinden birisi de barış çiçeği. Evinde barış çiçeği bakmak isteyenler bakımı ve sulaması nasıl yapılır merak ediyor. Peki, özellikleri nelerdir? Barış çiçeği hikayesi nedir? Barış çiçeği hakkında merak edilenler haberimizde.

BARIŞ ÇİÇEĞİ BAKIMI VE SULAMASI NASIL YAPILIR?

Barış çiçeğinin bakımı oldukça kolaydır. Fakat çiçeği doğru şekilde büyütmek için bazı detaylara da dikkat etmek gerekir. Özellikle Barış Çiçeği bakımında toprak seçimi çok önemlidir. Mineral bakımından zengin bir toprak türü seçerseniz Barış Çiçeği daha verimli bir şekilde yetişir. Özellikle toprak seçiminde en çok torf ve lif bakımından zengin topraklar tercih edilmesine dikkat etmek gerekir. Bu tür topraklarda çiçeğiniz daha verimli ve hızlı şekilde büyüme gösterir.

Barış Çiçeği nem seven bir bitkidir. Bu nedenle sulamaya çok dikkat etmek gerekir. Çiçeğin toprağı her zaman nemli kalmalı asla kurumamalıdır. Özellikle yaz aylarında çiçeğin toprağı mümkünse her gün sulanmalıdır. Kış aylarında ise sulama haftada 1 ya da 2 sulamaya kadar düşürülebilir.

Barış Çiçeği pek fazla güneş ışığını sevmez. Bu nedenle doğrudan güneş ışığından çiçeği uzak tutmak gerekir. Barış Çiçeği'nin doğal ve sağlıklı şekilde büyümesi için aydınlık bir ortamda kalması yeterlidir. Doğrudan güneş almayan bir ortamda sadece hafif aydınlık bir alanda barış çiçeğini kolaylıkla yetiştirebilirsiniz.

Barış Çiçeği için uygun olan sıcaklık aralığı ise 10 ile 28 derece arasıdır. Oda sıcaklığı genellikle Barış Çiçeği için uygundur. Ortamın ne çok sıcak ne de çok soğuk olmaması gerekir. Bu koşullar altında barış çiçeği bulunduğu ortama kolaylıkla adapte olacaktır. Özellikle yaz aylarında çiçeğin daha fazla ısıya maruz kalacağı düşünülürse bu durumu nem ile dengelemek gerekir. Yani çiçeğin toprağını nemli tutarak ısıyı bir nebze azaltmak mümkündür. Özellikle çiçeğin yaprak kısımlarına arada sprey ile su püskürtmek çiçeğin büyümesinde etkili olacaktır. Ayrıca su püskürterek yaprakların daha sağlıklı şekilde büyümesi de sağlanabilir.

BARIŞ ÇİÇEĞİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Çiçeğin özellikleri hakkında bilgi vermek, çiçeğin nasıl bakılması konusunda yardımcı olacaktır. Çiçeğin özellikleri;

Çiçek ışık alan yerlerden ve nemli ortamlardan hoşlanmaz. Bundan ötürü evin güneş almayan her yerinde çok rahat bir şekilde yetişir.

Köklerini ayırarak oldukça kolay bir şekilde çoğaltmak mümkündür. Bu işlemin yapılması, çiçeği rahatlatacaktır.

Soğuklara karşı dayanıklı bir çiçektir.

Senenin her mevsiminde çiçek açabilen bir yapıya sahiptir. Çiçeğin gereken bakımı yapıldığında her zaman çiçek açabilen bir türdür.

İç ortamlarda bulunan sigara dumanı gibi zararlı bileşenleri temizleyen bir özelliği vardır. Çiçek bulunduğu yerin havasını temizler.

Çiçeğin çok güzel bir kokusu vardır. Ferah kokusundan ötürü çok tercih edilir.

Toprağa verilen vitamin ile çiçekleri daha çabuk ve daha hızlı açacaktır. Bu yüzden de belli aralıklarla vitamin desteği yapılmalıdır.

BARIŞ ÇİÇEĞİNİN HİKAYESİ NEDİR?

Barış çiçeği, isminden de anlaşılacağı gibi barışı temsil eder. Bu çiçek, özür dilemek adına alınabilecek bir çiçektir.