Survivor 2020 programının büyük finali 14 Temmuz Salı günü Galataport’ta yapılan canlı yayınla ekranlara geldi. Yarı final koltuğunda oturan Yasin Obuz ve Barış Murat Yağcı arasındaki rekabet bir kez daha kızıştı. Programın sona ermesinin hemen ardından Yasin Obuz ve Nisa Bölükbaşı arasında büyük bir tartışma yaşanmıştı. Survivor Yasin yakın arkadaşı Nisa’yı nankörlükle suçlamıştı. Survivor Nisa’nın Türkiye’ye geldiğinde yalnızca Barış Murat Yağcı ile görüşmesi diğer yarışmacılara cephe aldığı iddialarını güçlendirdi.

Barış Murat Yağcı’nın Yasin Obuz’la ilgili beğendiği bir tweet ise cepheleri belirginleştirdi. Survivor Yasin, Barış Murat Yağcı-Nisa Bölükbaşı cephesine karşı hamleye geçti.

Yemek programı eleştirisini beğendi

Survivor programını ikinci olarak noktalayan Barış Murat Yağcı Yasin Obuz hakkında yapılan aşağıdaki eleştiriyi beğendi. Barış Murat Yağcı’nın beğendiği Tweet üzerine Yasin Obuz sosyal medya hesabından sert eleştiriler yaptı.

'Lafım çekemeyenlere'

Ala şarkısının kısa süre içerisinde Trend listelerine girmesinin ardından Survivor Yasin sosyal medya hesabından, “O basit yemek programı dediğiniz yerden çıkan çocuk bakın neler yapıyor. Siz basit ucuz PR çalışmalarınıza devam edin, biz ise icraat yapalım. Kudurun daha da kudurtmaya devam edeceğiz. Ben bir şey demiyorum gazeteciler diyor. Not; lafım çekemeyenlere” notunu ekledi.

'Hazmedemeyenlere soda'

Yasin Obuz’un yaptığı paylaşıma Evrim Keklik soda fotoğrafı ekleyerek “Yaso bizden hazmedeyenlere soda yollar mısın? Hem de Kızılay olsun yardımda bulunalım” yorumunu ekledi.

'Yarası olan gocunur'

Survivor Yasin Obuz’un paylaşımına yorum yapan Evrim Keklik kendi sosyal medya hesabından adeta ateş püskürdü. Survivor Evrim, “Bir laf söylendi diye neden herkes üstüne alındı ki yarası olan gocunur olmayana hava hoş. Biz kendi kendimize eğlenip şarkının başarısını kutluyoruz. Değil mi kardeşim?” dedi.







