Adları aşk dedikodularına karışan Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı, önceki akşam Florya'daki bir restoranın açılışına katıldı. 29 yaşındaki oyuncu, Nisa Bölükbaşı (22) ile aynı eve taşındıkları iddialarını yalanladı.

'Nisa'nın yaşı daha çok küçük ve ailesi de yıpranıyor'

Yağcı, "Bu tarz haberlerin artık bir son bulması lazım. Nisa'nın yaşı daha çok küçük ve ailesi de yıpranıyor" diye konuştu.

Babasıyla tanıştırmıştı

Geçtiğimiz aylarda Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı, Alaçatı'da objektiflere takılmıştı. İzmirli olan Yağcı, Bölükbaşı’nı babasının Alaçatı Hacımemiş'de bulanan kumrucu dükkanına götürmüştü. Hep beraber yemek yiyen Bölükbaşı ile Yağcı ailesi saatlerce sohbet ederek zaman geçirmişti.





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