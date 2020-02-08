Türkiye Barış Pınarı Harekat bölgesinde araç devrildi: 1 asker şehit

Barış Pınarı Harekat bölgesinde araç devrildi: 1 asker şehit

Türkiye

Barış Pınarı Harekat bölgesinde araç devrildi: 1 asker şehit

Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı Hareketi bölgesinde intikal sırasında aracın devrilmesi sonucu 1 askerin şehit olduğunu ve 4 askerin yaralandığını duyurdu.

08 Şubat 2020, Cumartesi 09:41 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde askeri aracın devrilmesi sonucu, 1 askerin şehit olduğunu, 4 askerin de yaralandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde, intikal esnasında bir aracın devrilmesi sonucu 5 silah arkadaşımız yaralanmıştır. Hastaneye sevk edilen yararlılardan 1 kahraman silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" denildi.

Açıklamada, şehide Allah'tan rahmet, ailesi, TSK ve Türk milletine başsağlığı dilekleri iletilirken, yaralı askerlere de acil şifa dileğinde bulunuldu. 

DHA


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