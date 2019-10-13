Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda beşinci güne girildi. Ordu birlikleri ve yerel unsurların ilerleyişi sürüyor.

Harekatta Rasulayn kontrol altına alındı. Beşinci günde gözler Tel Abyad'a çevrildi.

Sayı 480 oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB): Barış Pınarı Harekatı kapsamında gece boyunca kara ve hava ateş destek vasıtaları ve İHA’larla desteklenen operasyonlar başarıyla devam etti. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 480 oldu.

İHA