Barış yemeğine bekliyor

Seda Sayan, kendisine “Geçmişi temiz değil” diyen Mehmet Ali Erbil’i tecavüzle suçlamış, ardından bunu yanlışlıkla yazdığını söyleyerek olayı kapatmıştı. Stresli bir haftayı geride bırakan Mehmet Ali Erbil, Cihangir’deydi. Miami’de olan Sayan’la ilgili şunları söyledi: “Seda ile aramız sütliman artık. Bir barışma yemeği yiyeceğiz. Bu noktaya gelmek istemezdik”