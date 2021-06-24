Magazin Barış yemeğine bekliyor

Barış yemeğine bekliyor

Magazin

Barış yemeğine bekliyor

Mehmet Ali Erbil ve Seda Sayan arasında yaşanan tartışma magazin dünyasında büyük bir etki yaratmıştı. İkili cephesinde yeni gelişme yaşandı. Hakan KIRARSLAN / POSTA

24 Haziran 2021, Perşembe 07:00 Son Güncelleme:
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Seda Sayan, kendisine “Geçmişi temiz değil” diyen Mehmet Ali Erbil’i tecavüzle suçlamış, ardından bunu yanlışlıkla yazdığını söyleyerek olayı kapatmıştı. Stresli bir haftayı geride bırakan Mehmet Ali Erbil, Cihangir’deydi. Miami’de olan Sayan’la ilgili şunları söyledi: “Seda ile aramız sütliman artık. Bir barışma yemeği yiyeceğiz. Bu noktaya gelmek istemezdik”

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