Bartın TOKİ kura sonuçları belli oldu! Sonuç sorgulama...

Bartın'da 6 bin 140 TOKİ kura çekilişi heyecanı yaşadı. 423 konut için Ömertepesi Spor Salonu’nda Noter huzurunda kura töreni düzenlendi. İsimler tek tek açıklanırken şimdi başvuru yapanlar resmi siteden sonuçları sorgulamak istiyor.

Kura sonuçları sorgulama henüz TOKİ'nin resmi sitesinde aktif olmadı. İlerleyen zamanda sonuçların ilan edilip edilmediğini öğrenmek için aşağıdaki linke tıklayınız.

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ SORGULAMA

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından 50 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi kapsamında Bartın Merkez Dallıca’da 2+1 ve 3+1 planda yapılacak 423 konut için Ömertepesi Spor Salonu’nda Noter huzurunda kura töreni düzenlendi.

Toplam 6 bin 140 kişinin başvurduğu projenin kura törenine katılan vatandaşlar, kendilerine çıkacak daireleri meraklı gözlerle bekledi.

İlk önce şehit ailelerine ardından engelliler ve emekliler için kura çekildi. Son bölümde ise diğer vatandaşlara kura çekildi.

Bartın Merkez Dallıca projesinde konutların 300’ü "2+1", 123’ü de "3+1" nitelikte olacak. Alt gelir grubuna yönelik olan 2+1 konutlar 475 TL’den başlayan taksitlerle yüzde 12, yüzde 20 peşin ve 180, 240 ay vade seçenekleri ile satışa sunuldu. Orta gelir grubuna yönelik olan 3+1 konutlar ise 929 TL’den başlayan taksitlerle yüzde 10, yüzde 20 peşin 120 ve 180 ay vade seçenekleri ile satışa sunuldu.