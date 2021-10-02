Türkiye Bartın Üniversitesi 2 Öğretim Görevlisi alacak

Bartın Üniversitesi 2 Öğretim Görevlisi alacak

Türkiye

Bartın Üniversitesi 2 Öğretim Görevlisi alacak

Bartın Üniversitesi Rektörlüğü 2 Öğretim Görevlisi alacağını duyurdu.

02 Ekim 2021, Cumartesi 17:23 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,"1.2. ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin başvuru belgeleri ekinde muafiyet durumlarını kanıtlamaları halinde ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir" açıklaması yapıldı.

DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

 

.


Yazarlarımızdan
Murat Gülderen
Yapay zekanın 'Engeli' yok
Murat Gülderen
Rauf Tamer
Acele yok
Rauf Tamer
Hakan Çelik
Türkiye çok dikkatli olmalı
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Bir öncü kadın Nermin Abadan Unat
Oral Çalışlar
Murat Çelik
'Covid, grip, çocuklar...'
Murat Çelik
Şirin Sever
Astrolojiye inanma onsuz da kalma!
Şirin Sever
Banu Şen
Zamanın durduğu kent: Safranbolu
Banu Şen
Erkut Can
Türkevi izlenimlerim
Erkut Can
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu 2 Öğretim Görevlisi alacak