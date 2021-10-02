Bartın Üniversitesi 2 Öğretim Görevlisi alacak
Bartın Üniversitesi Rektörlüğü 2 Öğretim Görevlisi alacağını duyurdu.
02 Ekim 2021, Cumartesi 17:23 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,"1.2. ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin başvuru belgeleri ekinde muafiyet durumlarını kanıtlamaları halinde ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir" açıklaması yapıldı.
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