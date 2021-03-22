Bartınlı balıkçı yavru köpek balığını bu halde buldu! İçler acısı...
Bartın'da balıkçılık yapan Atakan Yaman içler acısı halde bulduğu yavru camgöz köpek balığını kurtarıp denize bıraktı. Yavru köpek balığının başına plastik halka takıldığı görüntüler yürek yaktı.
22 Mart 2021, Pazartesi 11:22 Son Güncelleme:
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Bartın'da balıkçılık yapan Atakan Yaman (21), ağına yakalanan camgöz cinsi yavru köpek balığının başına plastik halka takıldığını gördü. Yaman, plastik halkadan kurtardığı yavruyu yeniden denize bıraktı.
Mugada tatil beldesinde balıkçılık yapan Atakan Yaman, dün teknesi ile denize açılarak ağ attı.
Yaman, bir süre sonra denizden çektiği ağlarına camgöz cinsi yavru köpek balığı yakalandığı, başına ise plastik şişelerin kapaklarında bulunan halkanın takıldığını gördü.
Kerpetenle köpek balığını halkadan kurtaran Yaman, daha sonra onu tekrar denize bıraktı.
Plastiğin balığın başında derin iz bıraktığını söyleyen Atakan Yaman, insanların denizlere attığı plastik atıkların nelere yol açabileceğinin bir örneğinin yaşandığının altını çizerek, biraz daha duyarlı olunmasını istedi.