Bartın Gençlik Merkezi, Afrika’daki su sorununun çözümüne destek olmak amacıyla ‘1 Damla 1 Lira’ sloganıyla yardım kampanyası başlattı. Afiş ve uygulama masraflarının karşılanması için Gençlik ve Spor Bakanlığı’na sunulan proje kabul edildi. Kampanya kapsamında il genelindeki okullara ve Kuran kurslarına bırakılan toplam 1000 kumbara ile bağış toplanmaya başlandı. Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Müftülüğü ve İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı’nın da ortak olduğu kampanyaya katılan ortaokul öğrencisi Tuana Güney, destek çağrısında bulundu. Tuana Güney “Afrika’daki çocuklar da bizim gibi, yaşamayı hak ediyor” diye konuştu.

Öğrencilerden Yağmur Savaş ise “Afrika’daki kardeşlerimiz için bir damla su olabilirsek ne mutlu” dedi.

Her yıl yüz binlerce insan ölüyor

Birleşmiş Milletler verilerine göre Afrika nüfusunun yüzde 66’sı kurak ve yarı kurak bölgelerde yaşıyor. Afrika’daki 9 ülkede insanlar, her gün kişi başı ortalama 10 litreden az su ile yaşamaya çalışıyor. Yine Afrika’da yaşayan 680 milyon insanın yüzde 40’ı temiz içme ve kullanım suyuna erişemiyor. Afrika’da her yıl yüzbinlerce kişi kirli suların neden olduğu kolera, tifo, dizanteri gibi hastalıklardan ölüyor. Afrika’da hayat kurtaracak bir su kuyusunun açılması ise yaklaşık 5 bin TL’ye mal oluyor.

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