Baş başa, diz dize, yan yana aşk!

Yeni bir haftadan sıcak bir merhaba sevgili Posta Okurları, bu hafta ilişkilerimiz ve kadersel yolumuz üzerine gökyüzü etkilerine hep beraber bakalım isterseniz.

Bu akşam iletişim gezegeni Merkür Yengeç burcu transitine başlıyor. Merkür 4 Mayıs’tan beri yöneticisi olduğu İkizler burcunda seyahat ediyordu. Bu kadar uzun süre İkizler burcunda kalmasının sebebi retro hareketini de tamamlaması yüzündendi. Yengeç burcunu ise 17 günlük bir süreçte tamamlayacak. Bu 17 günlük süreçte başta iletişim, haberleşme ve ticari konularında zorlanmamız söz konusu olabilir zira Merkür Yengeç burcunda kendini çok rahat hissetmez. Olaylara mantıksal açıdan yaklaşan Merkür, Yengeç burcunun duygusal hislerinde kendini boğulmuş hissedebilir.

İkili ilişkiler açısından değerlendirmemiz gerekirse Merkür Yengeç burcunda duygusal konuşmalarla ve nokta atışlarıyla kendini ifade edecektir. Özellikle aile ve dost meclislerinde duyarlı davranarak gönül kazandırıcı bir etki yaratabiliriz. Ayrıca Merkür Yengeç burcu etkisiyle, nostaljik hissedebilir ve hiç ummadığımız bir anda kendimizi geçmişi yâd ederken bulabiliriz.

Bu hafta özellikle eş ve partner ile yapmamız gereken duygusal ve hassas konuşmalar varsa 12 Temmuz Pazartesi gününü tercih edebiliriz. Merkür’ün Jüpiter ile yapacağı olumlu üçgen açı kendimizi ifade etmek, duygusal konuşmalar yapmak için ideal bir zaman sunuyor. Jüpiter’in büyütücü pozitif etkisiyle, konuşmamızın etkisinin çoğalacağına emin olabilirsiniz. Yine geleceğe yönelik planlar yapabilir, fikir alışverişlerinde bulunabilir, eğitimini almak istediğimiz bir konuda başvuruda bulunabiliriz.

KADINLAR VENÜS’TEN, ERKEKLER MARS

Astrolojide iki farklı cinsi, kadın ve erkeği sembolize eden Venüs ve Mars gezegenleri 13 Temmuz’da gökyüzünde bir araya geliyor. Etkisini yavaş yavaş hissetmeye başladığımız bu birliktelik bu sene Aslan burcunda gerçekleşecek. Gökyüzünde baş başa olacak Venüs ve Mars, ilişkiler açısından da bir arada olmayı sembolize edecek. Yeni bir ilişkimiz varsa da çevremize haber vermek ve ilişkimizi göstermek, sahnede olmak anlamı da pek tabii taşıyor. Eğer ilişkimizde yaşanan anlaşmazlıklar, küslükler varsa bir araya geleceğimiz şeklinde yorumlanabileceğinden pozitif etkiler taşıyor. Sevdiğimizi yanı başımızda isteyeceğimiz, romantik jestlerde kendimizi göstereceğimiz, sıcak, tutkulu ve aşk dolu bu haftayı değerlendirebiliriz.

GÜÇ ÇEKİŞMELERİNE DİKKAT

Bu hafta Güneş’in kuracağı iki önemli açı da aklımızda bulunsun.

İlki 15 Temmuz’da gerçekleşecek Güneş-Neptün üçgeni. Bu olumlu açı üzerimize güçlü bir yaşama arzusu ve sevinç yükleyebilir. Manevi açıdan da pozitif etkiler sunması kendimizi dinlemek, dua etmek, meditasyon yapmak açısından oldukça güzel bir etki sunuyor.

Diğer taraftan 18 Temmuz’da kesinleşecek Güneş-Plüton karşıtlığı sarsıcı ve dönüştürücü enerjiler taşımakta. İkili ilişkilerimizde, bulunduğumuz ortam ve koşullarda güç çekişmeleri ve tartışmalar yaratabilecek olması açısından dikkate değer. Özellikle ikili ilişkilerimizde daha önceden göremediğimiz farklar ortaya çıkıp kendini ifşa edebilir ya da egomuz ilişkimizi bir çıkmaza sokabilir. Bulunacağımız ortamlarda şiddete yönelik hareketlerin olabileceği ihtimalini göz önüne alıp, kendimizi güvende hissetmeyeceğimiz yerlere gitmememiz de yerinde olacaktır.

İkili ilişkilerimiz üzerinde yine hayli güçlü enerjiler deneyimleyeceğimiz bu hafta, aşk ile baş başa olacağınız kaliteli bir zaman diliyorum. Sevgilerimle…