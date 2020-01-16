Baş dönmesinde doppler ultrasonun önemi

Karotid arterler, beynin büyük ön kısmına oksijenli kan sağlayan iki büyük kan damarıdır. Düşünme, konuşma, kişilik ve duyusal ve motor fonksiyonların bulunduğu yer burasıdır. Nabzınızı, boynunuzun her iki tarafındaki karotis arterlerde, çene çizgisinin açısının hemen altında hissedebilirsiniz.

Vertebral arterler, beynin arka bölümünü besleyen damarlardır. Dışarıdan hissedilmezler. Boynun yan tarafından deneyimli radyologlar tarafından görüntülenebilirler. Vertebral arterlerdeki akımın yönü, debisi, arka beynin beslenmesi hakkında bilgi verir.

Karotis arter hastalığına karotis arter stenozu da denir. Terim, karotis arterlerin daralmasını ifade eder. Bu daralmaya genellikle plak adı verilen yağlı maddeler ve kolesterol birikintileri neden olur. Karotid arter oklüzyonu, arterin tamamen tıkanmasına karşılık gelir. Karotis arterler tıkandığında, dünyanın en önde gelen ölüm nedeni olan inme riski artar.

Karotis damarı tıkanmasında yani boyun damarlarında darlık olduğunda beynin beslenmesinde bazı sıkıntılar yaşanır. Bu durum çeşitli derecelerde olabilir. Hafif darlıklarda dilde takılma hissi, elde uyuşma, baş dönmesi oluşurken daha ilerleyen durumlarda felç, hatta ölümler görülebilir. Damarda tıkanmaya neden olan aterosklerotik plaklar girişimsel yöntemlerle temizlenir ve sorunlarda ciddi düzelmeler ortaya çıkar.

Vertigo yani başdönmesinde vertebral arterde debide azalma ya da akımda ters dönme tespit edilebilir. Bu durum tedavi şeklini değiştirebileceğinden vertebral arter doppleri oldukça önemlidir.





Karotis vertebral doppler inme riskini önlemeye yardımcı olur





Karotis vertebral Doppler işlem öncesinde herhangi bir hazırlık gerekmez. Hasta cihaz önünde sedyede sırtüstü yatar. İşlem radyasyon içermez ve ultrason cihazı ile prob adı verilen cihazın jel eşliğinde boyunda gezdirilmesi ile yapılır. Radyasyon içermez.

Karotis vertebral doppler, noninvaziv ve ağrısız bir tarama testidir. Karotis ve vertebral arterleri görüntülemek için yüksek frekanslı ses dalgaları kullanılır. Plakları ve kan pıhtıları aranır ve arterlerin daraltılıp bloke olup olmadığı belirlenir. Damarın doppler ultrasonu, kanın kan damarları boyunca hareketini gösterir.

Boyun damarları daralmasında karotis vertebral doppler çok önemlidir. İnme ve ölüm riskini kaldırarak en uygun tedavi planının hazırlanmasına yardımcı olur.

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