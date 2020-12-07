Başak burcu ve kristalleri

Ay burcunuz, duygusal hayatımızın yönünü gösterir. Hayata karşı içgüdüsel olarak verdiğimiz tepkiler Ay’ın haritamızda bulunduğu burçla alakalıdır.

İlk anda nasıl reaksiyon verdiğimizi veya vermek istediğimizi bize Ay’ın haritadaki durumu anlatır. Alıştığımız yaşam kalıplarımız, alışkanlıklarımız, geçmişle olan bağlarımız, zihnimizdeki aile kavramı da Ay’ın konusudur.

AY BAŞAK BURCUNDA İSE YARARLANABİLECEĞİNİZ KRİSTALLER;

Ay Kristalleriniz; Okenit, Labradorit

Okenit, yumuşak ve destekleyici enerjileri nedeniyle Yeni Çağın Taşı olarak bilinir. Her şeyin tekamül sürecinin bir parçası olduğunu, ruhun öğrenmek üzere bir okul olan dünya platformunda tezahür ettiğini, aslında her şeyin tam ve mükemmel olduğunu hatırlamanız gerektiğinde Okenit kullanabilirsiniz. Yolunuzdaki engelleri gidermeye yardımcı olacak bir taştır. Yol düzgün ve açık olduğunda, olanaklar sınırsızdır.

Mükemmeliyetçi doğanız başkaları tarafından hem takdir edilmekte hem de başarılması zor hedefleriniz ve yüksek standartlarınız yüzünden ilişkilerinizi zorlamaktadır. Yüksek standartlar koymanın en zorlu yönlerinden biri, sonunda ulaşılamayan mükemmellik yüzünden karşılaşılan hayal kırıklığıdır. Ametist, hedefleri gerçekçi bir şekilde belirlemenize yardımcı olurken, sonunda hayal kırıklığı yaşama riskinden uzaklaşmanızı sağlar. Çeroit, her şeyin zaten mükemmel olduğunu, aslında hiçbir şeyi bu denli değiştirmenin gerekmediğini anlamanıza yardımcı olur. Akuamarine, büyük projeler peşinde koşarken destekçiniz olacaktır. Bir ödül beklemeksizin kendinizi adayarak giriştiğiniz işlerde başarılı olmanızı destekler. Pembe kuvars gerçekçi ve ayağı yere basan projeler peşinde koşarken, mükemmel sonuçlar bekleyen yapınızı ılımlı bir şekilde dengelemenizi sağlar.

Merkür tarafından yönetilen Başak burcunun öncelikli özelliklerinden biri becerikliliktir. Fakat bazen kendinizi o kadar eleştirir ve beğenmezsiniz ki, bu becerikliliğinizin farkına varmazsınız. Beğenmeseniz de aslında çok iş yapıyorsunuzdur ve problemleri başarılı bir şekilde çözüyorsunuzdur. İşte bu başarınızı fark etmeniz yönünde size faydalı olacak taşlardan biri Kaplan Gözüdür. Bu taş aynı zamanda kendinizi eleştirme konusundaki kökleşmiş alışkanlıklarınızı serbest bırakmanıza yardım eder ki bu çok önemlidir. Başarısızlık korkusu içinize sinmiş ise, harekete geçmekte zorlanabilirsiniz. Ortaya çıkıp iddialı olduğunuzu söylemeye bile çekinebilirsiniz. Kaplan Gözü kendinizi ve iddianızı açıkça beyan etmeniz konusunda sizi cesaretlendirir. Zebercet de başarısızlık endişesinden özgürleşmenize yardım eder. Sitrin, eleştiriye olan hassasiyetinizi azaltır ve başkalarına yönelik eleştiren taraflarınızı törpülemenize yardımcı olur.

Erdemlilik taslamak, en doğrusunu ben bilirim tarzında yaklaşmak, başkalarının dürüstlük dışı davrandığını ancak kendinin en dürüst olduğunu iddia etmek Başak burcunun gölgesinde bulunan özelliklerdir. Bu özelliğiniz, başkalarıyla ilişkilerinizde problem yaşamanıza sebep olabilir. Dumanlı Kuvars, bu doğanızı dengelemenize yardımcı olur.

Ne kadar da başarılı olsanız, kendinizi yeterli hissetmeyebilirsiniz. Kendinizi değerli hissetme konusunda sorun yaşayabilirsiniz. Kendi değerinizi bulmak sizin için çok önemli ve besleyici bir şeydir aslında. Amazonit kendinizi değerli hissetmenizi destekleri hak ettiğiniz değeri talep etmeniz konusunda da cesaretlendirir. Amazonit hakiki değerinizi keşfetmenize yardımcı olur.

Destekleyici Ay Kristalleri: Ametist, Azurit, Akuamarin, Mavi Dantel Akik, Çeroit, Krizoberil, Sitrin, Fuksit, Garnet (Lal), Kunzit, Sarı Jasper, Zebercet, Pietersite, Dumanlı Kuvars, Labradorit

AY BAŞAK İÇİN “Anksiyeteden Kurtulmak” ritüelini ve daha detaylı bilgiyi; DOĞA RUHLARI KRİSTALLER kitabımda bulabilirsiniz…

Bedeninizdeki su kristallerinin oya gibi ışıl ışıl parlaması dileklerimle, sizlere sevgi ve selam yolluyorum

Sevgiyle,



