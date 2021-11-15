Başak Cengiz, geçtiğimiz günlerde İstanbul Ataşehir'de samuray kılıcıyla katledildi. Tüyler ürperten olayın ardından cani Can Göktuğ Boz, tutuklanarak cezaevine gönderildi.





Dehşet anları çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

ŞEBNEM ŞİRİN'İN TEYZESİYLE KOMŞU ÇIKTI

Türkiye'nin konuştuğu olayla ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. Buna göre; Denizli'de Furkan Zıbıncı tarafından 12 bıçak darbesiyle öldürülen Şebnem Şirin'in teyzesi Selda Tokat, katil Can Göktuğ Boz ile komşu çıktı.

SİTEDE TOPLANTI YAPILDI

Aynı sitede farklı bloklarda oturduklarını açıklayan Tokat, korkunç cinayetin ardından oturduğu sitede toplantı yapıldığını anlattı. Sabah'ın haberine göre, toplantı öncesinde ve sonrasında yaşanan skandallar ise herkesi şaşkına uğrattı.

Yakın bir tarihte Şebnem'i toprağa veren acılı teyze, şu ifadeleri kullandı:

"Samuray kılıçlı katil, benim yan bloğumda oturuyormuş. Zaten canımız yanık. Gencecik masum Başak Cengiz için çok üzüldüm. Susamurum ve tüm çocuklar, gençler için ise inanılmaz endişeli ve şaşkınım.

Sitemiz lüks falan değil bu arada ( öyle yazmış gazeteler ) gereğinden fazla pahalı o ayrı. Her neyse buraya yazmak istediğim bir başka şey de hani benim ortancaları söküp benim hakkımda tutanak tutmak isteyen site yönetimi bugün bir yazı yollamış sakinlere.

Uzatmış uzatmış uzatmış ama 'Hatalıyız özür dileriz' dememiş, zaten bir Allah kulu istifa etmemiş. Üstüne ne yapmış? Haklarında eleştiri yapanları dava etmekle tehdit etmiş.

"KOCA KILICA 'BIÇAK'"

Sitede samuray kılıçlı katil için geniş katılımlı bir toplantı oldu. Yönetim, müdür, güvenlik; sütten çıkmış ak kaşıkmış onu anlattılar. Bir de şey diyor site yk başkanı, koca Türkiye'nin gördüğü 80 cm'lik kılıca; 'Bıçak!' Yuh ya kafayı yicem. Bilin bakalım istifa, özür oldu mu?

ŞEBNEM ŞİRİN KİMDİR?

Denizli'de yaşayan Şebnem Şirin, erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı tarafından boğazı kesilerek katledilmişti.

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